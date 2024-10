Samsung peut dormir tranquille, Apple ne compte pas le concurrencer sur ce nouveau marché

Alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’une bague connectée en préparation chez Apple, il semble finalement que le projet ait été abandonné par la firme qui souhaiterait se concentrer sur ses Apple Watch.

Avec l’arrivée de Samsung sur le marché des bagues connectées via sa Galaxy Ring, d’aucuns espéraient que ce marché connaisse un véritable boum, avec l’arrivée d’autres constructeurs dans le sillon de la marque coréenne.

Si Amazfit a entre temps lancé sa propre bague, la Helio Ring, et que d’autres marques comme Honor ont déjà affiché leurs ambitions, le principal concurrent de Samsung, Apple, serait plutôt sur la réserve.

En effet, d’après les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait décidé de ne pas se lancer sur le marché des bagues connectées :

Apple ne voit aucune raison de lancer un nouveau produit qui pourrait cannibaliser les ventes de l’Apple Watch, qui continue d’être un produit performant et un leader sur le marché du suivi de la condition physique.

Selon le journaliste américain, Apple aurait ainsi abandonné son projet de bague de santé après avoir exploré le secteur pendant quelque temps. Rappelons qu’Apple est à l’origine de plusieurs brevets concernant les bagues connectées. Ce sont d’ailleurs ces brevets qui sont à l’origine de la plupart des rumeurs concernant une bague connectée Apple. Cependant, comme souvent, les brevets n’indiquent que des pistes exploratoires et ne prouvent en rien la volonté d’un constructeur de mener ce projet à bien.

Des bagues connectées moins précises que les montres

La décision d’Apple semble être assez proche de celle de Garmin à propos des bagues connectées. On apprenait la semaine dernière que le spécialiste des montres de sport n’était pas non plus intéressé par les bagues connectées, les jugeant trop peu fiables par rapport aux montres quant à la précision des données mesurées.

Il faut dire qu’une bague connectée propose des mesures déjà présentes sur une montre connectée, mais souvent de manière moins fiable. Par ailleurs, une montre connectée intègre généralement davantage de fonctions et de mesures, comme l’électrocardiogramme, le GPS ou l’affichage des données sur un écran.

Reste que les bagues ont toujours un intérêt de taille en cela qu’elles peuvent s’adresser aux personnes réfractaires à l’idée de porter une montre en général et la nuit en particulier. C’est justement l’argument principal de Samsung avec sa Galaxy Ring, lancée en complément de ses montres Galaxy Watch.