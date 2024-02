Bagues connectées : Apple s’apprêterait à rentrer à son tour sur le ring

D'après les informations du site coréen ETNews, Apple travaillerait activement sur sa première bague connectée, l'Apple Ring, avec un lancement « imminent ».

Depuis quelques mois, tous les regards de la tech semblent s’orienter vers les bagues connectées. Il faut dire qu’après une période durant laquelle ces anneaux de santé restaient l’apanage de quelques start-up spécialisées, comme Oura, Circular ou Ultrahuman, le secteur est désormais investi par des constructeurs d’une tout autre ampleur.

Ces deux derniers mois, Amazfit et Samsung ont ainsi annoncé leurs propres bagues connectées, la Helio Ring et la Galaxy Ring. Le reste de l’industrie ne serait pas en reste et, à en croire les informations du site coréen ETNews, même Apple serait en passe de lancer sa première bague connectée, pour l’instant connue sous le nom d’Apple Ring.

Dans un article publié ce mardi, le site coréen fait le point sur les projets de Samsung et d’Apple sur les bagues connectées, un marché qui pourrait passer de 20 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2023 à 197 millions de dollars d’ici 2031. Forcément, une telle croissance attise l’intérêt des différentes marques et, si Samsung a déjà avancé ses pions, Apple pourrait faire de même prochainement.

Apple multiplie les brevets autour des bagues connectées

« Samsung et Apple, qui utilisent le marché de la santé connectée comme vecteur de croissance, surveillent de près les bagues connectées en tant qu’appareils pouvant améliorer la santé et le bien-être grâce à des mesures précises », indique ETNews. Le site coréen indique notamment qu’Apple a multiplié les obtentions de brevets dans ce domaine ces derniers mois, afin de protéger son éventuelle future bague connectée :

Apple accélère également le développement de son Apple Ring en enregistrant des brevets liés aux bagues connectées les uns après les autres. En novembre 2023, un brevet pour un système électronique appliqué aux anneaux connectés a été déposé auprès du bureau américain des brevets. C’est une technologie qui peut être liée à d’autres appareils en installant un circuit de communication à faible portée. Elle pourrait être utilisée pour contrôler des smartphones et des tablettes.

Par ailleurs, une source industrielle interrogée par ETNews signale quant à elle qu’Apple n’a eu de cesse de multiplier les brevets afin de protéger ses innovations liées aux bagues connectées. D’après cette source, « un développement avancé pour la commercialisation semble imminent ».

Rappelons néanmoins que les indices suggérant une commercialisation à court terme d’une bague connectée Apple sont assez minces. Les constructeurs ont l’habitude de déposer des brevets pour protéger leurs technologies. Cela ne signifie pas toujours pour autant que des produits seront véritablement lancés à court ou moyen terme.