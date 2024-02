Galaxy Ring : la bague connectée de Samsung arriverait plus tôt que prévu

Le site coréen ETNews nous livre de nouvelles informations sur la Galaxy Ring. Outre sa date de sortie, on apprend qu'elle proposerait le paiement sans contact et la mesure d'ECG.

On s’en doutait depuis plusieurs années et Samsung a finalement levé le rideau en début d’année : le constructeur coréen travaille bel et bien sur une bague connectée de santé, la Samsung Galaxy Ring. Présenté à l’occasion du lancement des Galaxy S24, l’anneau n’a pourtant pas fait l’objets d’une longue présentation détaillée par le constructeur qui s’est jusqu’à présent refusé à indiquer un prix, une date de lancement ou des caractéristiques précises.

Néanmoins, comme l’ont repéré nos collègues de Numerama, le site coréen ETNews a publié, ce mardi, un article plutôt riche en informations à propos de la Samsung Galaxy Ring :

Samsung Electronics prévoit de dévoiler sa Galaxy Ring lors de l’événement Unpacked à la seconde moitié du mois de juillet. Elle devrait profiter d’une mesure de fréquence cardiaque et de fonctions d’électrocardiogramme pour suivre et mesurer la santé et les informations liées au sommeil, mais également supporter le contrôle d’autres appareils et le paiement sans contact.

Une bague avec électrocardiogramme et paiement sans contact

Jusqu’à présent, Samsung s’était contenté d’indiquer que sa Galaxy Ring permettrait de mesurer les données de santé. Il faut dire que la plupart des bagues connectées du secteur proposent déjà un suivi de la fréquence cardiaque. En revanche, un électrocardiogramme intégré serait une vraie nouveauté pour le modèle de Samsung. Il en va de même pour le paiement sans contact, fonction généralement réservée à quelques bagues qui ne proposaient pas de mesure de santé et qui, dans le cas de la Aeklys, ont finalement jeté l’éponge. Rappelons cependant que Samsung propose déjà ce type de fonction avec ses montres et smartphones grâce à son propre service de paiement Samsung Pay.

Par ailleurs, si ETNews indique que Samsung livrera davantage d’informations sur sa Galaxy Ring dans le courant du mois de juillet, le site coréen précise que la bague en est encore à l’état de prototype : « Sa production de masse est prévue pour le second trimestre ».

Ces informations viennent corroborer la déclaration, faite début février, par Daniel Seung Lee, avant d’être supprimée sur LinkedIn. Le cadre de Samsung en charge des objets connectés annonçait alors que la Galaxy Ring serait lancée « au second semestre », sans davantage de précision.