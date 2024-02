Galaxy Ring : on sait désormais quand sortira la bague connectée de Samsung

Le responsable des objets connectés chez Samsung a confirmé que la Galaxy Ring sera lancée au cours du second semestre de 2024.

Depuis l’annonce de la Galaxy Ring au milieu du mois de janvier, Samsung a été plutôt discret quant à sa première bague connectée. Le constructeur coréen s’était en effet contenté d’annoncer qu’il travaillait sur ce nouveau format pour le suivi de bien-être d’activité et de santé, sans davantage d’informations concernant le prix, les caractéristiques ou la date de sortie de la Samsung Galaxy Ring.

Jusqu’à présent, il fallait donc se contenter des rumeurs qui envisageaient une date de sortie au cours du second semestre 2024 pour imaginer une fenêtre de sortie. Cependant, comme le rapporte le site Sam Mobile, l’un des cadres de Samsung en charge des objets connectés a finalement donné quelques informations sur le réseau social LinkedIn.

Dans une publication mise en ligne la semaine dernière, Daniel Seung Lee indique :

Un nouvel appareil de santé et de bien-être pour le second semestre.

En accompagnement de son message, il repartage la vidéo de la Samsung Galaxy Ring, ce qui ne laisse donc plus aucun mystère quant à l’appareil en question.

Une présentation détaillée attendue cet été

Comme on pouvait déjà s’y attendre, ce message semble corroborer l’idée d’une présentation plus précise de la Galaxy Ring durant la prochaine conférence Galaxy Unpacked qui devrait avoir lieu durant l’été. C’est donc très certainement à l’occasion du lancement des futurs Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Watch 7 que Samsung donnera enfin davantage de détails sur sa bague connectée de santé venue concurrencer l’Oura Ring 3.

Pour l’heure, Samsung n’a livré que peu d’informations sur sa Galaxy Ring, se contentant d’indiquer qu’elle permettra de suivre les données de santé comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang ou le sommeil de l’utilisateur. Il faudra donc encore patienter quelques mois pour en savoir davantage.

À titre d’information, la conférence Galaxy Unpacked estivale de l’an dernier a eu lieu le 26 juillet 2023. C’est probablement à cette période, entre fin juillet et début août 2024, que l’on en saura davantage sur la Galaxy Ring.