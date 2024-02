Une version du Galaxy Z Fold 6 moins chère ? Samsung y travaillerait

Selon les informations de « WinFuture », Samsung travaillerait sur une version moins chère de son Galaxy Z Fold 6, son prochain smartphone pliable qui devrait arriver cet été. De quoi aller vers plus de démocratisation de ce format particulier.

En juillet prochain, les Samsung Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 pourraient faire leur apparition. De futurs smartphones pliables qui pourraient être les fers de lance du format sur le marché. Pourtant, ils restent chers : le Galaxy Z Fold 5 débutait à 1899 euros. C’est pourquoi Samsung réfléchirait à en commercialiser une version moins chère. Une nécessité plus que jamais, alors que le marché se complète avec l’arrivée du Honor Magic V2 ainsi que du OnePlus Open notamment.

Vers un Galaxy Z Fold moins cher : les rumeurs arrivent

Depuis plusieurs mois, certaines rumeurs rapportent que Samsung travaillerait sur un smartphone pliable au format clapet (qui se plie à l’horizontale) qui serait une alternative moins chère à son bien connu Galaxy Z Flip. Comme le rapporte le journaliste Roland Quandt de WinFuture, les noms de code internes des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seraient respectivement « Q6 » et « B6 ». Ils servent à inscrire les appareils dans les bases de données d’importation et d’exportation dans les différents pays de commercialisation. Ces deux modèles y sont présents depuis août 2023 au moins.

Pourtant, en novembre 2023, un numéro de modèle interne aurait fait son apparition, « Q6A ». Cela semble s’apparenter à une version alternative du Galaxy Z Fold 6. Pour le moment, seules de petites quantités de composants seraient fabriquées : elles seraient utilisées pour du prototypage, à l’instar des deux autres versions. On peut facilement imaginer les concessions qui seraient faites sur cette alternative : une puce moins puissante, des écrans moins poussés, ou encore des capteurs photo moins bons. Cependant, on peut augurer que One UI sera présent avec toutes les fonctionnalités développées par Samsung pour son format Fold (ainsi qu’une belle durée de mises à jour).

Quelle nomenclature pour ce nouveau smartphone pliable de Samsung ?

Pour Roland Quandt, « le fait que la fabrication des composants du « Q6A » ait commencé presque en même temps que le début de la production des premières pièces du « Q6 » régulier pourrait indiquer un lancement simultané, ou du moins avec un faible écart. » Difficile alors de dire si ce Galaxy Z Fold 6 moins cher arriverait en même temps que les autres modèles, soit en juillet ou août prochain. Il pourrait aussi être annoncé en même temps qu’un toujours hypothétique Samsung Galaxy S24 FE, voire lors d’une conférence Galaxy Unpacked en janvier 2025, durant la présentation des futurs Galaxy S25.

Ne reste plus que le nom : comment appeler ce modèle plus abordable du pliable haut de gamme ? La première possibilité, ce serait un Galaxy A Fold, pour rappeler la gamme Galaxy A, qui propose des smartphones entre 200 et 500 euros. Autre possibilité, un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, pour « Fan Edition ». Comme pour la gamme Galaxy S, la version FE serait plus abordable en faisant quelques concessions techniques, et sortirait plus tard.