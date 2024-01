Honor Magic V2 : ce très beau (et très fin) smartphone pliant arrive en France

Honor annonce l'arrivée du Honor Magic V2 en France. Ce nouveau smartphone pliable au format livre s'annonce comme un sérieux concurrent au Samsung Galaxy Z Fold 5 ou encore au OnePlus Open.

On l’attendait depuis des mois, c’est désormais officiel : l’arrivée du Honor Magic V2 sur le marché français. Un nouveau smartphone pliable au format livre débarque en France et il donne envie : de quoi aller concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold 5 ou encore le OnePlus Open, tous deux sortis récemment.

Le Honor Magic V2, c’est avant tout un design très léger et très fin

C’est l’argument principal de la marque : la finesse et la légèreté de son smartphone pliable. Honor le présente d’ailleurs comme « le smartphone pliant le plus fin du monde ». Et pour cause : il ne pèse que 213 grammes et possède une épaisseur de 9,9 mm seulement en position pliée. Autant dire qu’en position dépliée, il est très fin : 4,7 mm seulement. Pour autant, la capacité de la batterie semble tout à fait honnête : 5000 mAh. Il faut toutefois relativiser : la batterie doit pouvoir alimenter une grande dalle, ce que n’ont pas besoin de faire les smartphones « classiques ». La marque garantit une journée d’utilisation.

En parlant des écrans d’ailleurs, il y a tout d’abord une dalle pliable Oled LTPO de 7,92 pouces, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une définition de 2344 par 2156 pixels ainsi qu’une luminosité maximale de 1600 cd/m².

De l’autre côté, il y a l’écran externe : une dalle Oled avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, une définition de 2376 par 1060 pixels ainsi qu’une luminosité maximale de 2500 cd/m².

De la puissance à revendre

Côté charge, comptez sur une puissance maximale de 66 W pour ce smartphone Honor. De quoi alimenter le SoC embarqué, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2. C’est cette même puce que l’on trouve dans les Samsung Galaxy Z Fold 5 et OnePlus Open, bien que depuis, le Snapdragon 8 Gen 3 a été lancé. Il est épaulé par 16 Go de RAM ainsi que par 512 Go de stockage. Le Honor Magic V2 est livré sous Android 13 avec MagicOS ; il est très probable qu’il soit prochainement mis à jour vers Android 14.

Honor ne semble pas non plus avoir lésiné sur le volet photo, avec au total cinq capteurs photo :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1.9 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx, f/2.0 ;

Un téléobjectif de 20 Mpx, f/2.4 ;

Un capteur selfie intérieur de 16 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur selfie extérieur de 16 Mpx, f/2.2.

Prix et disponibilité du Honor Magic V2

Le Honor Magic V2 est disponible dès ce jour en précommande au prix de 1999 euros dans les coloris noir ou violet. Jusqu’au 14 février, le constructeur organise une offre avec une réduction de 500 euros si vous commandez le smartphone chez HiHonor, Boulanger, Bouygues Telecom, Darty, Fnac, Orange ou SFR.

De plus, jusqu’au 25 février, pour tout achat d’un Honor Magic V2, vous recevrez une enceinte Marshall Stanmore III (d’une valeur de 399 euros).