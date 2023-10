Galaxy Watch 7 : Samsung aurait trouvé la solution pour garantir une meilleure autonomie

D'après le site coréen New Daily, Samsung aurait opté pour un procédé de gravure en 3 nm pour sa future Galaxy Watch 7. Une première pour un appareil du constructeur coréen.

Alors que les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic sont sorties il y a tout juste trois mois, on commence déjà à en savoir un peu plus sur les montres connectées prévues par Samsung pour l’année prochaine. Selon les informations du site coréen New Daily la firme intégrerait une nouveauté de taille pour sa prochaine génération de smartwatch.

Samsung aurait d’ores et déjà prévu de passer à des processeurs gravés en 3 nm sur les Galaxy Watch 7, contre 5 nm pour l’Exynos W930 des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. Par ailleurs, les futures montres de la firme devraient être les premiers appareils du constructeur coréen à embarquer des processeurs d’une telle finesse de gravure, Samsung ayant prévu d’utiliser une gravure en 4 nm pour ses futurs Galaxy S24.

« Ce nouveau processeur pour montres est interprété comme une confiance dans la technologie 3 nm et la capacité de production de masse de Samsung Foundry », indique par ailleurs New Daily, qui rappelle que Samsung s’est déjà lancé dans la production de puces avec une telle finesse de gravure, mais sans succès face aux performances et à l’efficacité des puces gravées par son principal concurrent, TSMC.

Une gravure plus fine pour une meilleure autonomie

Concrètement, un procédé de gravure plus fin pour les processeurs présente plusieurs avantages pour les appareils qui en sont équipés. Non seulement cela permet d’intégrer davantage de composants sur une même surface, avec un gain en performances, mais cette gravure plus fine a également pour conséquence une déperdition énergétique moindre, et donc une meilleure autonomie globale de l’appareil.

L’autonomie étant encore l’une des principales lacunes des montres connectées de Samsung face à celles de certains concurrents, il est donc raisonnable de penser que le constructeur inaugurera cette finesse de gravure sur sa prochaine Galaxy Watch. Selon Daily New, la firme pourrait adopter ensuite ce processus pour ses puces pour smartphones. Rappelons néanmoins qu’Apple a déjà développé un puce avec un procédé de gravure en gravure en 3 nm pour l’A17 Pro de ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, dont le lancement est attendu pour la fin d’année 2024.