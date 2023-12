Pourquoi cette bague connectée française va bientôt perdre son principal intérêt

Précurseur des bagues connectées, la Aeklys ne permettra plus de profiter de son principal usage, le paiement sans contact, à compter du 1er mars prochain.

Depuis quelques années, les bagues connectées sont en plein essor. Néanmoins, si les fonctions de santé prennent de plus en plus d’importance avec des acteurs comme Ice Ring, Oura, Circular ou Ultrahuman — et en attendant l’arrivée de la Samsung Galaxy Ring — les autres modèles commencent peu à peu à prendre du plomb dans l’aile.

C’est face à ce constat que le constructeur français Icare a décidé de mettre fin à sa technologie de paiement sans contact. Icare s’est surtout fait connaître en 2017 avec le lancement de sa bague connectée Aeklys, conçue en partenariat avec le designer Philippe Starck. Il s’agissait alors d’une bague connectée promettant, à la manière d’une montre connectée, de payer directement sur un terminal de paiement du bout du doigt, sans contact grâce à une puce NFC intégrée.

Néanmoins, avec l’essor des bagues connectées orientées vers la santé, il semble qu’Icare ait davantage de mal à justifier l’existence de sa bague Aeklys. Dans un mail envoyé à ses utilisateurs et repéré par le blog Auto-domo, il est précisé que le compte Aeklys ne peut plus être chargé avec de l’argent depuis le 20 décembre, soit hier. Par la suite, dès le 1er mars 2024, les comptes bancaires Aeklys seront fermés : « La fonction de paiement de votre bague cessera d’être opérationnelle à cette date ». Dès lors, Aeklys encourage ses utilisateurs à utiliser tout le solde disponible sur leur compte Aeklys avant le 1er mars prochain. Après cette date, il faudra alors engager des frais pour retirer les fonds restants.

Une décision qui intervient après de fortes crises

Concrètement, cela signifie que la bague Aeklys, vendue avant tout comme une bague servant au paiement sans contact, perdra son principal intérêt dès le 1er mars prochain. Icare explique cette décision par la conjoncture économique actuelle, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, des mouvements sociaux, de l’inflation ou des crises internationales :

Ces événements mondiaux ont eu un impact profond sur l’économie et ont particulièrement touché le monde des startups, y compris la nôtre. Malgré nos efforts intenses pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, nous avons dû prendre la décision douloureuse de mettre fin au fonctionnement de la bague Aeklys.

Difficile de ne pas y voir aussi un aveu quant au changement d’orientation des bagues connectées ces dernières années. Alors que la plupart des constructeurs s’orientent désormais vers des anneaux conçus pour le suivi de santé, avec mesure de la fréquence cardiaque, des mouvements ou de l’oxygène dans le sang, la Aeklys était l’une des seules à se contenter du paiement sans contact.

Notons cependant qu’il restera possible, après le 1er mars, d’utiliser la bague Aeklys pour les autres usages prévus, comme le déverrouillage de serrures connectées Elocky, la carte de visite digitale ou l’accès aux transports en commun dans les villes compatibles.