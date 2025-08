La Chine confirme son indécente domination sur le marché des batteries pour voitures électriques, la preuve avec ces chiffres

Avec une part de marché de 38 %, le géant chinois CATL domine de très loin l’industrie des batteries pour voitures électriques. Il est suivi par BYD et par la firme coréenne LG Energy Solution, située très loin derrière.

Plateforme BYD 3.0 sur la Seagull

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez que la Chine prend de plus en plus d’importance sur le marché. C’est le cas des constructeurs, puisque l’on n’en compte actuellement pas moins de 150 dans l’Empire du Milieu. Et beaucoup tentent désormais de se développer dans le reste du monde, même si la plupart ne sont pas encore rentables.

Une domination incontestée

Mais pour fabriquer ces autos, il faut évidemment des batteries. Et là encore, les entreprises chinoises cartonnent dans ce domaine, comme le confirme le site spécialisé CNEVPost. Ce dernier a publié un graphique illustrant la part de marché mondial des principaux producteurs d’accumulateurs. Et sans grande surprise, ce sont une fois encore les sociétés basées en Chine qui dominent. C’est tout particulièrement le cas de CATL, qui conserve la première place et qui reste le leader incontesté.

La firme, dont le nom est l’acronyme de « Contemporary Amperex Technology » a été fondée en 2011. Et aujourd’hui, comme depuis plusieurs années, elle est numéro 1 dans le monde dans le secteur des batteries de voitures électriques. Cependant, sa part de marché a légèrement chuté sur la période allant de janvier à juin 2025, en comparaison avec l’année 2024. À cette époque, CATL représentait pas moins de 45,48 % du marché. Aujourd’hui, ce chiffre est tombé à 37,9 %.

Part de marché fabricants de batteries 2025 Crédit : CNEVPost

Une légère chute, que l’on doit à quelques mouvements dans le classement. Il est notamment suivi par BYD, qui affiche quant à lui une PdM de 17,8 %. Le numéro 1 mondial de la voiture électrique reste donc loin derrière, mais occupe tout de même la 2e place du classement. Le constructeur conçoit et produit toutes ses cellules en interne, lui qui emploie plus de 110 000 ingénieurs.

En clair, les deux leaders chinois représentent à eux seuls plus de la moitié du marché mondial. Ils sont ensuite suivis de loin par la firme coréenne LG Energy Solution, avec une PdM de 9,4 %. L’entreprise a tout de même connu une belle remontée, puisque sa part de marché était de seulement 1,11 % en fin d’année 2024. Est-ce lié au fait que General Motors se soit associé à la firme pour concevoir une nouvelle batterie ? Cela n’est pas à exclure.

Une forte concurrence

Si l’on regarde le reste du graphique, on peut voir que les autres entreprises spécialisées dans la fabrication de batteries se partagent les miettes. Parmi les plus grandes, citons CALB en 4e place (4,3%) ou encore SK On (3,9%) et Panasonic (3,7%). À elles toutes, elles ne représentent que 34,9 % du marché mondial. Autant dire que la concurrence est particulièrement féroce, tandis que la demande est en hausse. Sur le 1er trimestre 2025, la production de batterie a en effet atteint les 504,4 GWh.

Ce chiffre correspond à une augmentation de 37,3 % par rapport aux 367,4 GWh de la même période en 2024. Quoi qu’il en soit, ce graphique prouve une nouvelle fois la grande domination de la Chine sur l’industrie de la voiture électrique. Et cela pourrait encore durer de nombreuses années. Car si certaines entreprises européennes tentent de s’imposer, cela n’est pas si simple. Northvolt a par exemple fait faillite, tandis que la société française ACC a mis beaucoup de temps à démarrer.

Et elle n’a pas encore atteint son rythme de croisière, même si elle prévoit d’accélérer la cadence rapidement. En parallèle, Stellantis a signé un accord avec CATL afin de produire des accumulateurs LFP (lithium – fer – phosphate) en Espagne. De plus, l’industrie est en pleine transition, passant de la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) au LFP, moins cher. Ce qui demande une adaptation des chaînes de production, et nécessite donc de faire appel à des entreprises de l’Empire du Milieu.