« On lâche les chevaux » : enfin une bonne nouvelle pour l’usine française de batteries pour voitures électriques

Ça y est, l’usine d’ACC située dans le nord de la France est enfin prête pour une production en très grande série. La gigafactory va pouvoir assembler des batteries de voitures électriques avec une cadence élevée grâce à quelques améliorations.

Une des toutes premières Gigafactory françaises fabriquée par ACC

Aujourd’hui, la Chine domine encore très largement l’industrie de la voiture électrique. Elle fabrique la grande majorité des batteries, et gère aussi l’approvisionnement en terres rares dans le monde entier. Cependant, cela est enfin peu à peu en train de changer. Et cela grâce à plusieurs entreprises françaises.

Une belle montée en cadence

C’est par exemple le cas de ACC (Automotive Cells Company), une coentreprise fondée par Stellantis et TotalEnergies, puis rejointe par Mercedes-Benz. Cette dernière avait construit en 2023 sa première gigafactory en France, située à Douvrin, dans le nord. Celle-ci avait démarré la production de batteries made in France quelques mois plus tard. Mais à l’époque, et en 2024 encore, tout cela n’était pas encore tout à fait bien rodé. Les pertes étaient importantes, puisque la moitié de la production était jetée, et ACC avait dû demander conseil à des industriels chinois.

Mais depuis, il semblerait que la situation se soit grandement améliorée pour l’usine tricolore. C’est ce qu’annonce un article publié dans La Voix du Nord, qui indique que l’usine française a connu une très nette montée en puissance. Et cela depuis le début de l’année, puisqu’ACC y a produit trois fois plus de batteries qu’en 2024. À cette époque, la société avait produit suffisamment de packs pour équiper 2 000 à 3 000 voitures électriques, ce qui était assez peu.

Peugeot E-3008 // Crédit : Peugeot

Aujourd’hui, les choses vont donc nettement mieux pour l’entreprise, qui espère un jour permettre à la France de réduire sa dépendance à la Chine. Et ce n’est pas fini, car ACC vise désormais une production de 300 000 équivalents véhicules chaque année au sein de sa Gigafactory. Matthieu Hubert, son secrétaire général, se félicite pour cette montée en puissance. Il souligne ainsi : « on lâche les chevaux, on passe à la fabrication en très grande série », avant d’ajouter : « Nous continuons à accélérer notre apprentissage. Nous avons un process de production ultra-complexe à maîtriser. Mais on est à un point de bascule ».

Cela a été rendu possible grâce à de nettes améliorations dans le processus de production. La Voix du Nord rappelle qu’au départ, les cellules des batteries, qui prennent la forme de sortes de briques, étaient inspectées individuellement par un employé de l’usine, afin de vérifier qu’elles n’avaient aucun défaut. Un gage de qualité qui ralentissait toutefois très fortement la fabrication. Mais ça, c’est désormais de l’histoire ancienne grâce à de nouveaux investissements.

Une avancée encourageante

En effet, la firme tricolore vient de faire l’acquisition d’un scanner automatique, qui permet de faire le même travail mais de manière bien plus rapide. Mais ce n’est pas tout, car une centaine d’autres améliorations ont été apportées à l’usine pour accélérer la production. Cette dernière se fait désormais en continu, c’est-à-dire 7j/7 et 24h/24. De quoi répondre aux besoins grandissants et assurer une vraie montée en cadence à partir du mois de septembre 2025.

Pour rappel, la gigafactory d’ACC emploie à l’heure actuelle pas moins de 1 250 salariés et elle assure la production de cellules NMC (nickel – manganèse – cobalt) pour le groupe Stellantis. Elle équipe notamment les packs 97 kWh des Peugeot e-3008 et e-5008, mais aussi de la DS N°8 et bientôt du Citroën ë-C5 Aircross. Quant à Mercedes-Benz, la première voiture électrique aux batteries ACC devrait voir le jour fin 2026.

DS N°8 // Source : DS Automobiles

L’Empire du Milieu reste cependant toujours très compétitif dans ce domaine, comme le rappelle Matthieu Hubert. Ce dernier explique qu’il y a « un écart de compétitivité prix de 20 % entre France et la Chine ».

Le secrétaire général de l’entreprise espère désormais combler au maximum ce dernier, et ainsi rendre ses batteries plus abordables. Une bonne nouvelle, puisque cet élément représente en moyenne 40 % du coût total d’une voiture électrique. Qui dit accumulateur moins cher dit alors prix des autos en baisse également. Un cercle vertueux, qui permettra de rendre cette motorisation encore plus accessible et faire grimper les ventes.