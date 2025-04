En difficulté, la première usine de batterie française fait appel à son plus grand concurrent

L’usine française de batteries pour voitures électriques d’ACC, coentreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, peine à monter en cadence. Des acteurs chinois seraient donc venus prêter main forte en apportant leur expertise.

Gigafactory ACC de Billy-Berclau

L’Europe cherche depuis plusieurs années à se défaire de la mainmise de la Chine dans le domaine de la voiture électrique, et cherche à augmenter la production locale de tous les éléments. Les projets d’usines de batterie fleurissent, mais tout ne se passe pas aussi facilement.

Dernier exemple en date : nos confrères de La Tribune annoncent que la gigafactory d’ACC (coentreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies), située à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), a dû faire appel à un producteur chinois de batterie pour aider à la montée en cadence.

Une expertise à gagner

L’information provient de Yann Vincent, son directeur général, qui s’est exprimé lors du salon Batteries Event, qui s’est tenu du 1er au 3 avril 2025 à Dunkerque.

La plateforme STLA Medium du Peugeot E-3008, avec les cellules en premier plan // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

« Nous avons noué un partenariat avec un producteur chinois de batteries qui nous accompagne dans la montée en cadence », a-t-il annoncé lors de sa présentation, avant de se justifier : « faisons-nous aider par ceux qui sont les plus avancés en la matière » pour gagner en compétitivité, et tant pis pour la souveraineté industrielle.

Car si la gigafactory d’ACC produit ses premières cellules qui alimenteront les Peugeot E-3008, DS N°8 et autres Opel Grandland, la montée en cadence est poussive. Matthieu Hubert, secrétaire général d’ACC, clame avoir « produit autant durant le premier trimestre 2025 que durant toute l’année 2024 » à nos confrères des Échos, mais la réalité semble plus nuancée.

Une industrie à un tournant majeur

Plus généralement, les usines européennes de voitures électriques semblent se heurter au manque de compétences locales dans le domaine, là où la Chine détient une expertise acquise de longue date.

Usine Northvolt

La faillite de Northvolt, le leader européen dans la matière, est évidemment dans tous les esprits, mais même ACC n’est pas épargné, avec deux projets d’usine gelés. Chez la concurrence, le taïwanais ProLogium annonce une année supplémentaire de délai pour son usine française.

De fait, les usines de batteries européennes pourraient être majoritairement détenues par… les acteurs chinois. CATL, leader mondial des batteries, possède déjà des usines en Allemagne et en Hongrie, et vient d’annoncer une troisième en Espagne, en collaboration avec Stellantis – un petit coup porté à ACC.