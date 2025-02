Renault R5 électrique : bonne nouvelle pour son usine des batteries made in France

Les Renault 5 et Renault 4 électriques vont bientôt bénéficier de batteries made in France. Quelques mois avant la production des premières cellules, l’entreprise chargée de les produire, Envision AESC, recevra une aide publique de plusieurs millions d’euros.

Un acteur important dans le domaine des voitures électriques doit prochainement s’installer à Douai, dans le nord de la France. Proche de l’usine Renault, l’entreprise Envision AESC finalise son usine dédiée à la production de batteries lithium-ion, que l’on retrouvera bientôt dans les Renault 5 et Renault 4 E-Tech.

Une nouvelle aide de 48 millions d’euros

On sait depuis 2021 qu’Envision AESC ambitionne d’ouvrir un site de production de batteries dans le nord de la France, en partenariat avec Renault. Pour favoriser la réussite de ce projet, la société sino-japonais a déjà reçu 450 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, soit presque un quart du coût total du projet, estimé à 2 milliards d’euros.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

À présent, l’Union européenne annonce le déblocage d’une aide, sous forme de subvention directe, d’un montant de 48 millions d’euros. La mobilisation de fonds publics vise à favoriser la création de 1 000 emplois et à développer l’économie ainsi que la compétitivité d’un « territoire défavorisé », peut-on lire dans la publication de la commission européenne. Cette usine viendra rejoindre celle de ACC installée proche de Lens.

Une production annuelle estimée à 9 GWh

L’usine de production de batteries lithium-ion d’Envision AESC prévoit de produire 9 GWh de batteries par an à son démarrage, soit environ 180 000 batteries de 50 kWh. Cependant, l’objectif est d’atteindre une capacité de production de 24 GWh d’ici 2030, ce qui permettrait de produire 478 000 batteries de 50 kWh.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Renault ne devrait donc pas manquer de batteries pour ses Renault 5 et Renault 4. N’oublions pas que dans les années à venir, des évolutions des packs de ces citadines électriques sont d’ores et déjà prévues. Ce pack 52 kWh devrait profiter d’une meilleure chimie et atteindre une autonomie de 500 km, une performance remarquable pour une citadine du segment B.

Quant au « petit » pack, il passera à la chimie LFP, de quoi tirer les coûts vers le bas et booster l’autonomie à environ 400 km. Reste que le fournisseur ne sera pas AESC mais LG Chem, avec une production polonaise.