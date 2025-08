512 km en 10 min : l’impressionnante recharge ultra rapide de la nouvelle Xpeng P7 électrique

Lancée en 2020, la Xpeng P7 s’offre une cure de jeunesse avec une toute nouvelle version. La voiture électrique conserve son ADN mais évolue en profondeur avec notamment une charge ultra-rapide et une grande autonomie.

Crédit : Xpeng

Xpeng fait partie de ces constructeurs chinois qui veulent tenter leur chance en Europe, tout comme MG et BYD, entre autres. La firme fondée en 2014 est arrivée en 2024 sur le Vieux Continent, avec deux modèles. Il s’agit pour rappel des SUV électriques G6 et G9.

Une nouvelle génération pour la berline

Xpeng commercialise également de nombreux autres modèles dans son pays natal, dont une berline ultra-désirable, qui avait été lancée dans le courant de l’année 2020. Il s’agit de la Xpeng P7, qui n’est pour le moment pas encore proposée en Europe. Cette dernière s’est déjà offert de nombreuses déclinaisons, et voilà qu’elle a désormais le droit à une toute nouvelle génération. À vrai dire, celle-ci avait déjà été montrée en Chine, mais toutes les informations techniques n’avaient pas encore été révélées.

Crédit : Xpeng

C’est donc désormais chose faite, puisque le constructeur vient de publier un communiqué de presse complet. Ou presque, car il ne détaille pas les dimensions, contrairement aux premières informations divulguées par le ministère chinois de l’industrie. La berline devrait alors mesurer 5,02 mètres de long pour 1,97 mètre de large et 1,43 mètre de haut. De quoi lui permettre de rivaliser frontalement avec la Tesla Model S et la BYD Seal, entre autres. Le style est quant à lui très épuré, tandis que le Cx (coefficient de traînée) est très bas.

Selon Xpeng, il n’est que de 0,201, ce qui lui permet de se rapprocher de la Lucid Air, la voiture électrique de série la plus aérodynamique du marché. Le constructeur précise avoir offert pas moins de 25 optimisations pour améliorer la pénétration dans l’air de la voiture. Parmi elles, un pare-brise très large ainsi qu’un aileron arrière mobile. La firme précise aussi que l’utilisation d’un logo plat permet de réduire la résistance à l’air. À noter que les poignées sont intégrées à la carrosserie.

Crédit : Xpeng

La berline électrique a le droit à de grandes roues, dont la taille n’a pas encore été confirmée pour le moment. On note qu’elle conserve sa silhouette très élancée, tandis qu’elle s’offre une signature lumineuse à LED aisément reconnaissable. Tout est intégré à la carrosserie, dans un souci là encore d’optimisation de l’aéro. Enfin, la partie arrière affiche un certain caractère et se veut très originale, tout en restant dans l’esprit de la marque chinoise. On note que la voiture se dote d’un grand toit panoramique en verre.

Une charge très rapide

Pour le moment, Xpeng n’a pas montré une seule photo du poste de conduite de sa berline P7. On sait en revanche qu’elle a le droit à un grand affichage tête-haute de 87 pouces, associé à un écran tactile de 15,6 pouces. Celui-ci peut bouger lorsque le conducteur utilise l’assistance vocale et fait appel à l’IA pour fonctionner, grâce à des puces Turing AI et Qualcomm 8295P. On ne sait pas encore si Apple CarPlay et Android Auto seront de la partie. La voiture offre une habitabilité généreuse, et un grand coffre.

Crédit : Xpeng

Celui-ci passe de 575 à 1 929 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Il est associé à un frunk de 63 litres à l’avant. Pour le moment, pas un mot n’a été dit sur la puissance de la voiture, ni sur la capacité de la batterie. On sait seulement que l’autonomie est comprise entre 702 et 820 kilomètres, soit jusqu’à 697 kilomètres WLTP. À noter qu’une version dotée d’une transmission intégrale est également proposée dans la gamme. Mais ce qui frappe surtout, c’est la vitesse de charge de la nouvelle Xpeng P7.

Crédit : Xpeng

Elle atteint les 5C grâce à une architecture 800 volts, ce qui lui permet d’encaisser une puissance de 486 kW. De quoi récupérer 512 kilomètres en seulement 10 minutes. Reste désormais à savoir si cette nouvelle génération fera un jour son arrivée en Europe. Ce qui n’est pas à exclure, mais il faudra composer avec des prix en hausse en raison des droits de douane. De plus, la voiture ne sera pas éligible au bonus écologique, en raison de sa production en Chine.