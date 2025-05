Une berline électrique qui défie Tesla : voici la nouvelle Xpeng P7 qui pourrait débarquer en France

La berline qui a fait connaître Xpeng au monde entier se réinvente.

Xpeng P7 (2025) // Source : Xpeng

Alors que la bataille des berlines électriques premium s’intensifie en Europe, Xpeng dévoile enfin sa nouvelle P7, version remaniée de sa berline historique. On peut même dire qu’il s’agit d’un tout nouveau modèle qui aurait pu porter un nom différent.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier : le constructeur chinois prépare l’arrivée de sa P7+ sur le marché français, ce qui rend cette nouvelle génération d’autant plus intrigante.

Un design affiné

Les quatre images révélées par Xpeng montrent une évolution esthétique intéressante.

Le constructeur a conservé sa philosophie tout en affinant chaque détail. La silhouette de cette berline 5 places arbore des lignes plus sculptées, avec une attention particulière portée aux jeux de lumière et aux reflets sur la carrosserie. Elle devrait être longue, certainement plus de 5 mètres.

Xpeng P7 (2025) // Source : Xpeng

L’avant se distingue par un profil plus aérodynamique, où les phares intégrés épousent parfaitement les contours de la calandre fermée, classique sur une voiture électrique. La signature lumineuse crée une identité visuelle forte qui devrait permettre de reconnaître instantanément la P7 sur les routes.

Xpeng P7 (2025) // Source : Xpeng

Le profil latéral révèle des proportions parfaitement équilibrées. L’empattement généreux laisse présager un habitacle spacieux, tandis que les jantes au design travaillé renforcent l’image premium du véhicule. La ligne de toit, subtilement inclinée vers l’arrière, apporte une touche de dynamisme sans compromettre l’habitabilité.

Xpeng P7 (2025) // Source : Xpeng

L’arrière affiche une personnalité plus assumée que son prédécesseur. Les feux traversants accentuent la largeur du véhicule, créant une signature nocturne distinctive. Cette approche du design, associée à un diffuseur intégré, renforce l’image sportive de cette nouvelle P7.

Cette nouvelle P7 porte la signature de Rafik Ferrag, designer français reconnu qui a rejoint Xpeng en tant que directeur du design après un parcours chez Peugeot.

Face à une Tesla Model 3 qui règne en maître sur le segment des berlines électriques premium, mais dont l’âge commence à se faire sentir, cette nouvelle P7 représente une alternative intéressante, surtout au moment même où Mercedes prépare le lancement de la CLA électrique.

On attend désormais de connaître précisément sa fiche technique, de savoir comment elle se positionne face à la P7+ et surtout si elle sera commercialisée en France. Pour rappel, l’ancienne P7 n’est pas commercialisée en France, mais elle l’est en Belgique.