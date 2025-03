Après le G6 récemment renouvelé, Xpeng s’attaque désormais au G9. Le constructeur offre notamment une conduite autonome plus performante et une autonomie en hausse à sa voiture électrique.

Encore totalement méconnu il y quelques années, le constructeur chinois Xpeng est désormais bien implanté sur le marché européen. Pour mémoire, la firme avait été fondée en 2014, et elle est arrivée en France au mois de mai 2024. Elle y propose alors deux modèles, à savoir le G6 ainsi que le G9, qui chasse sur les terres de la Tesla Model X.

Une nouvelle version plus aboutie

Ce dernier est actuellement le vaisseau-amiral de la marque chinoise sur notre territoire. Et s’il en est à ses débuts en France, l’heure du restylage a d’ores et déjà sonné en Chine. Quelques jours seulement après s’être attaqué à « petit » G6, concurrent de la Model Y, c’est donc au tour du G9 de se renouveler. L’information a été publiée sur la page Weibo officielle de Xpeng, sorte d’équivalent de Facebook dans l’Empire du Milieu. L’occasion de découvrir les premières images du grand SUV électrique.

Crédit : Xpeng

Au premier abord, ce dernier évolue assez peu sur le plan du style, pour ne pas dire pas du tout. Nous retrouvons en effet la face avant très futuriste de la précédente version, qui est actuellement vendue en France. Celle-ci se pare toujours d’une fine bande lumineuse à LED et de grands feux supplémentaires en dessous. Ce n’est pas tout, car les dimensions sont également inchangées. Pour rappel, le SUV mesure 4,89 mètres de long pour 1,94 mètre de haut et 1,68 mètre de large. Un beau bébé, qui lui permet également de rivaliser avec le BMW iX.

Mais alors, quelles sont les évolutions sur ce nouveau Xpeng G9 ? Le site spécialisé Car News China précise que ce lifting de mi-carrière marque notamment l’arrivée de nouvelles jantes de 20 pouces, et de nouvelles poignées de porte. Par ailleurs, une inédite version Black Warrior fait aussi son apparition, avec une carrosserie noire, de même que les logos, les ailes et les jantes. À noter également que cette version s’enrichit d’un hayon automatique pour plus de praticité.

Crédit : Xpeng

À bord, nous retrouvons la présentation que l’on connaît déjà bien, avec l’immense dalle numérique divisée en trois écrans, dont deux de 14,96 pouces pour le conducteur et le passager. Le système d’info-divertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et est doté de la connectivité 5G. Les mises à jour OTA à distance sont aussi disponibles. Plusieurs teintes de sellerie sont disponibles, avec le tout nouveau Moon Shadow Coffee. Enfin, l’empattement reste affiché à 3,0 mètres comme sur l’ancienne version.

Une autonomie en progression

Sous son capot, le nouveau Xpeng G9 conserve ses moteurs électriques que l’on connaît déjà bien, et se décline toujours en deux ou quatre roues motrices. Cependant, le SUV profite de nombreuses améliorations. La version propulsion voit sa puissance passer à 346 chevaux, contre 312 chevaux actuellement, pour un couple de 465 Nm. La variante à transmission intégrale revendique désormais 567 chevaux, contre 551 chevaux sur l’ancienne version. Le couple maximal est annoncé à 695 Nm sur cette variante plus performante.

Crédit : Xpeng

Le SUV électrique conserve ses deux batteries, qui affichent une capacité de 79 et 93,1 kWh, mais elles ont tout de même été légèrement améliorées. Cela se voit au niveau de l’autonomie, puisque celle-ci est en hausse. Ainsi, elle atteint désormais les 725 kilomètres, contre 702 jusqu’à présent. À noter cependant que ces chiffres sont exprimés selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne plutôt 616 kilomètres WLTP. La recharge est également plus rapide, puisqu’elle atteint une puissance de 5C.

Crédit : Xpeng

C’est-à-dire que la batterie de 93,1 kWh peut recevoir jusqu’à 465 kW en théorie, notamment grâce à l’architecture 800 volts de la voiture. Mais le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % n’a pas été précisé. Il pourrait passer de 20 à 15 minutes.

Le nouveau Xpeng G9 améliore sa conduite autonome, avec le système Turing AI développé en interne. Ce dernier permet de se passer de capteur LiDAR et augmente notamment la vitesse de reconnaissance de 40 %. Pour l’heure, le constructeur n’a pas confirmé le prix de cette nouvelle version. Pour mémoire, le SUV démarre à partir de 59 990 euros en France.