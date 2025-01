Plus de 600 chevaux pour cette voiture électrique américaine qui pourrait bien arriver en France

Cadillac vient de lever le voile sur une nouvelle version survoltée de son Lyriq, forte de plus de 600 chevaux. La voiture électrique réalise le 0 à 60 mph (97 km/h) en seulement 3,3 secondes et pourrait bien faire la route jusqu’en France.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Après avoir disparu pendant plusieurs années du marché français, voilà que Cadillac revient en grande pompe, avec non pas un mais deux modèles pour commencer. Le premier était le Lyriq, qui est d’ores et déjà disponible à la commande et qui avait notamment joué les stars lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, avant d’être bientôt rejoint par son petit frère, l’Optiq.

Une version survoltée en approche

Le Lyriq se décline en France en deux finitions partageant la même fiche technique, et donc une puissance identique de 528 chevaux. Ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, ce qui est déjà impressionnant pour ce mastodonte de 2,77 tonnes.

Mais voilà que le constructeur américain va encore plus loin, afin de se distinguer face à une concurrence de plus en plus forte. Dans un communiqué, il annonce la présentation d’une nouvelle version encore plus radicale.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Celle-ci est connue sous le nom de Lyriq-V et elle se distingue notamment par ses caractéristiques techniques assez bluffantes. Dotée de deux moteurs électriques, soit un sur chaque essieu, elle revendique une puissance totale de 615 chevaux pour un couple de 880 Nm. De quoi réaliser le 0 à 60 mph (97 km/h) en seulement 3,3 secondes grâce au nouveau mode Velocity Max et à la fonction Launch Control. Ce n’est pas tout, car cette nouvelle version a aussi le droit à un mode permettant d’optimiser l’agilité et la tenue de route.

Le tout est associé à de nouveaux freins Brembo sur les roues avant, livrés de série. Ces derniers peuvent aussi être choisis avec des étriers rouges en option, arborant le logo V-Series. Les sensations du conducteur et des passagers promet également d’être décuplées grâce au travail réalisé sur l’ambiance sonore, sans plus de détails pour le moment. Cadillac s’est-il inspiré du générateur de son la nouvelle Dodge Charge électrique ou de l’Abarth 600e que nous avions pu essayer ? Cela n’est pas à exclure.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

En ce qui concerne la batterie, celle-ci reste strictement identique à celle de la version standard, avec une capacité affichée à 102 kWh. Pour mémoire, elle adopte la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), mais l’autonomie baisse drastiquement ici. Elle est désormais annoncée à 285 miles, soit environ 458 kilomètres, selon le cycle EPA américain. À noter que celui-ci est plus strict que notre WLTP européen. Pour mémoire, la version standard plafonne à 530 kilomètres, mais la consommation est logiquement plus basse.

Un style plus sportif

La recharge s’effectue quant à elle jusqu’à 80 % en 41 minutes en courant continu, ce qui permet de récupérer jusqu’à 120 kilomètres en 10 minutes. Un point qui se révèle assez décevant par rapport à la concurrence, alors que l’Audi Q8 e-tron peut se recharger en 30 minutes seulement par exemple. Au-delà des performances en hausse, cette nouvelle version mise sur un style plus affirmé, qui se traduit notamment par des bas de caisse et des boucliers spécifiques, ainsi que des éléments en fibre de carbone. On retrouve également le logo V-Series sur les portes et le hayon.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Le look est complété par de grandes jantes de 22 pouces ainsi qu’un toit peint en noir. À noter qu’une nouvelle teinte de carrosserie « Magnus Metal Frost » fait son arrivée sur cette nouvelle version. À bord, cette dernière se distingue par des habillages de sièges et de volant exclusifs en cuir Nappa de même que des seuils de portes habillés du logo V-Series une fois encore. Le système d’info-divertissement sur l’écran de 33 pouces a également été revu, avec de nouveaux graphismes.

Cadillac Lyriq-V 2025 / Crédit : Cadillac

Enfin, les passagers profitent d’un système audio à 23 haut-parleurs et le conducteur a le droit à un affichage tête haute en réalité augmentée. Il faut compter 79 000 dollars pour ce nouveau Cadillac Lyriq-V, qui sera d’abord lancé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais une arrivée en Europe un peu plus tard n’est pas à exclure non plus, puisque la marque évoque « d’autres marchés mondiaux qui seront annoncés ultérieurement ».

La production va démarrer dès cette année dans l’usine située à Spring Hill, dans le Tennessee. Ce Cadillac Lyriq-V viendra se frotter à de sérieux concurrents, tels que le BMW iX M60 xDrive, Mercedes-AMG EQE SUV, Xpeng G6 Performance, sans oublier le Tesla Model X Plaid.