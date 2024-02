Cette marque mythique lance officiellement en France sa première voiture électrique

Cela avait été annoncé, c'est désormais très concret : Cadillac va importer ses voitures électriques en France ! La marque américaine va proposer son Lyriq, un SUV aussi lourd que luxueux. Voici tous ses détails.

Si Cadillac vend toujours (très discrètement) une voiture thermique en France, la mythique marque américaine vient d’annoncer l’arrivée de ses voitures électriques dans notre beau pays.

On l’apprend via un communiqué de presse de la marque : c’est le SUV Lyriq, déjà distribué en Suisse et en Suède, qui va faire ses premiers tours de roues sur les routes françaises dans les prochains mois. Voici à quoi s’attendre.

Un grand SUV luxueux, tradition oblige

Avec 5 mètres de long pour 1,98 mètres de large, on ne peut pas dire que le Cadillac Lyriq soit un petit gabarit – heureusement, nous échappons (pour l’instant) au monstrueux Escalade IQ de 5,70 m de long.

Le style reprend les derniers canons de la marque, avec une grande calandre complètement obstruée, cernée par des phares verticaux. À l’arrière, les optiques débordent sur les flancs, une touche d’originalité toujours bienvenue.

En parlant d’originalité, l’habitacle fait le plein, avec notamment cette énorme dalle incurvée de 33 pouces, ridiculisant celle de 21 pouces du Peugeot E-3008. Notons que cette dernière intègre « des services connectés Google », sans réellement savoir s’il s’agit de Google Automotive (comme chez Renault ou Volvo) ou plus simplement d’AOSP.

La présentation est luxueuse et les équipements font le plein, avec notamment des sièges avant chauffants, massants et ventilés, un toit panoramique ou un système son AKG de 19 haut-parleurs, comprenant un système de suppression active du bruit.

Une grosse batterie pour une grosse voiture

Côté fiche technique, ce Cadillac Lyriq embarque une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 102 kWh, de quoi lui faire parcourir 530 km en une charge selon la norme WLTP.

Si ce n’est pas forcément beaucoup vu la taille gigantesque de la batterie, c’est parce que le Lyriq pèse lourd, très lourd : 2,77 tonnes à vide, c’est énorme. De fait, la consommation s’en ressent, avec 22,5 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la charge).

Si vous voulez des comparaisons, le Tesla Model X, de taille comparable, propose jusqu’à 625 km WLTP malgré une batterie plus petite de 7 kWh. De même, le BMW iX peut parcourir 633 km avec une batterie de 109 kWh.

Côté recharge, le Lyriq peut compter sur un chargeur de 190 kW, de quoi lui faire gagner « 200 km en 15 minutes » (sans en savoir réellement plus). Un score dans la moyenne, même si certains font mieux : le Kia EV9, par exemple, passe de 10 à 80 % en 24 minutes grâce à son architecture 800 volts.

Niveau technologies embarquées, il peut compter sur une conduite semi-autonome de niveau 2 dans un premier temps. Le « Super Cruise », le (très bon) système de Cadillac autorisant une conduite « main libre » et semblable au FSD de Tesla et au Drive Pilot de Mercedes-Benz, sera disponible en Europe lorsque la marque « aura les approbations nécessaires ».

Un tarif qui reste inconnu

Avec une aussi grosse batterie et un positionnement haut de gamme, on peut se demander à quel prix Cadillac va vendre son Lyriq. La réponse… est inconnue pour le moment, et ne sera dévoilée que le 23 mars, date à laquelle les commandes seront ouvertes.

Le processus d’achat sera semblable à celui de Tesla, puisqu’il se fera entièrement en ligne. Les livraisons débuteront au second semestre 2024.