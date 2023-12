Pourquoi certaines Mercedes auront désormais des phares bleus

Mercedes vient d'obtenir l'autorisation d'installer des feux bleus sur ses voitures dotées de la conduite autonome. Ces derniers s'allumeront alors lorsque le véhicule sera en configuration de pilotage sans conducteur, afin de prévenir les autres usagers de la route.

Si on en entend un peu moins parler ces derniers mois, alors que l’actualité tourne plutôt autour de l’invasion des constructeurs chinois, la voiture autonome continue de se développer. En effet, de nombreuses marques y travaillent encore, afin de proposer des solutions plus complètes et sûres dans le futur.

Un signal clair

C’est tout particulièrement le cas de certains constructeurs comme Xpeng ou encore Tesla, bien que Ford propose le système le plus performant sur le marché selon une étude. Mais n’oublions pas non plus Mercedes, qui a même doublé la firme d’Elon Musk sur certains points, et notamment le dépassement automatique. Et le constructeur à l’étoile ne compte évidemment pas en rester là et continue de développer son Drive Pilot.

Dans un communiqué, l’entreprise allemande annonce avoir franchi une nouvelle étape. Et pour cause, elle vient tout juste d’obtenir l’autorisation officielle des états de la Californie et du Nevada pour équiper ses voitures de feux bleu turquoise. Ou plutôt de petites LED qui viendront en complément de l’éclairage classique blanc. Mais à quoi cela va-t-il servir ? On vous explique tout !

Vous l’aurez compris, cette fonctionnalité a un rapport avec la conduite autonome, et sera d’ailleurs uniquement proposée sur les modèles allant jusqu’au niveau 3. C’est-à-dire seulement l’EQS et la Classe S thermique pour le moment, même s’il n’est pas exclu que d’autres suivent un peu plus tard. Mais quel est l’intérêt de cette technologie, qui peut sembler un peu gadget ?

En fait, c’est loin d’être le cas. Car ces nouveaux feux serviront d’indicateurs, permettant de montrer aux autres usagers de la route que la voiture circule sans l’intervention du conducteur. Ainsi, ces derniers pourront faire preuve d’une plus grande prudence à l’égard du comportement de la voiture, et savoir qu’ils doivent être vigilants à ne pas couper la route par exemple. Et ce même si l’auto est en théorie en mesure de réagir afin d’éviter l’accident.

Pas avant 2026

Mais pourquoi le constructeur allemand, dont la conduite autonome est approuvée aux États-Unis depuis le début de l’année a-t-il choisi cette couleur ? Et bien la raison est en fait assez simple. Dans son communiqué, la marque explique que cette dernière permet de répondre à plusieurs critères. Elle se distingue en effet des feux de circulation déjà existant et permet une détection fiable et rapide pour les autres usagers de la route.

Le risque de confusion est réduit et les conducteurs peuvent tout de suite savoir à quoi s’en tenir lorsqu’ils voient une EQS avec ces feux allumés. Cette teinte devrait être conservée par la marque et adoptée par tous ses véhicules dotés de la conduite autonome de niveau 3, qui permet pour mémoire de ne plus avoir les mains sur le volant et les yeux sur la route et de ne plus être responsable en cas d’accident.

Celle-ci ne peut être activée que sur les autoroutes séparées par un terre-plein central et jusqu’à 130 km/h, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ce même si le système de Mercedes n’est pour le moment homologué que jusqu’à 60 km/h. Cependant, ne vous attendez pas à croiser tout de suite des voitures autonomes avec ces nouveaux feux, puisqu’ils ne devraient arriver que dans le courant de l’année 2026.

À noter que Mercedes est le premier constructeur au monde à avoir obtenu l’autorisation d’installer ces feux, mais il n’est pas exclu que d’autres suivent plus tard. De son côté, Ford développe des phares capables de projeter des informations au sol depuis quelques années. Seront-ils aussi utilisés pour communiquer sur le passage en mode autonome plus tard ? Cela n’est pas à exclure.