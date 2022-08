Ces phares révolutionnaires pourraient réduire les accidents de nuit

Ford est actuellement en train de travailler sur un système de phares capables de projeter des informations directement sur la route.

On le sait, conduire la nuit est plus dangereux qu’en plein jour. Heureusement, les constructeurs travaillent au développement de technologies capables de réduire les risques. C’est notamment le cas de Ford, qui lève le voile sur un tout nouveau système de feux intelligents, capables de projeter des informations directement sur la chaussée.

Des feux haute définition

Vous connaissez très probablement l’affichage tête-haute, un système qui permet au conducteur d’accéder à diverses informations relatives à la conduite juste devant ses yeux, telles que la vitesse ou encore la navigation. Ce dispositif permet alors à ce dernier de ne plus avoir besoin de regarder ailleurs que la route, réduisant alors le risque d’accidents. Mais si cette technologie est aujourd’hui très répandue, et se décline en plusieurs versions allant même jusqu’à intégrer de la réalité augmentée, certaines marques souhaitent aller encore plus loin. C’est notamment le cas de Ford, qui vient tout juste de dévoiler une nouvelle technologie d’éclairage intelligent.

En effet, cette fois-ci ce sont les phares qui jouent en quelque sorte le rôle d’affichage tête-haute. Comment ? En projetant directement les informations importantes sur la route, devant le conducteur, grâce à des projecteurs LED matriciels. Présentée à travers une vidéo publiée sur Youtube, cette technologie est alors capable de prévenir le conducteur de l’arrivée d’un rond-point en affichant un pictogramme sur la chaussée. Elle projette également un rappel de la limitation de vitesse et peut aussi signaler une chaussée glissante à l’aide d’un dessin en forme de flocon de neige. Mais ce n’est pas tout, car comme le précise le communiqué de Ford, il sera aussi possible de projeter au sol la largeur du véhicule pour savoir s’il pourra passer sur une route étroite ou s’il tiendra dans une place de stationnement.

Encore en développement

Pour l’heure, rien n’a été dit sur un éventuel déploiement de cette technologie sur des véhicules de la gamme, alors que celle-ci serait encore en cours de développement. Selon Ford, ce dispositif permettait de réduire significativement les accidents, tandis que le risque d’une collision mortelle à la tombée du jour est sept fois supérieur qu’en pleine journée, comme le précise la Sécurité Routière. De plus, regarder ne serait-ce que quelques secondes l’écran de sa voiture reviendrait à conduite « à l’aveugle » sur plus de 25 mètres lorsque l’on circule à 90 km/h.

Si ce système semble donc très prometteur, il faut se rappeler que Ford n’est pas le seul constructeur à y travailler. En effet, en 2018 déjà, Mercedes dévoilait une technologie similaire baptisée Digital Light notamment disponible sur l’EQS, tandis que Volkswagen aussi travaille sur un dispositif dans la même veine. Chez Tesla, les feux matriciels à LED servent pour le moment à s’amuser avec le fameux Light Show.

