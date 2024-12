Comment cette voiture électrique fait autant de bruit qu’un gros moteur V8 essence américain

Il est souvent reproché aux voitures électriques leur silence. Alors, pour répondre à ce reproche de la part des automobilistes encore attachés aux moteurs thermiques, des constructeurs comme Dodge dotent leurs voitures de générateurs de son imitant le bruit d’un moteur thermique. Et le résultat est… bruyant.

Dodge Charger

Les bruits de moteur générés dans les véhicules ne sont pas nouveaux. La Renault Clio 4 RS proposait déjà cette fonctionnalité, simulant même le bruit d’une Nissan GT-R dans les haut-parleurs si vous le souhaitiez.

Les générateurs de bruit ne sont donc pas liés uniquement aux voitures électriques. L’une des meilleures sportives thermiques, la Toyota GR Yaris, propose également un générateur de bruit pour amplifier le son du moteur dans l’habitacle. Ces générateurs de son se sont développés en même temps que les voitures sont devenues plus silencieuses avec la généralisation du turbo et des systèmes de dépollution étouffant le bruit.

À présent, on observe le développement de générateurs de son moteur sur de nombreuses voitures électriques adoptant un positionnement sportif. Serait-ce un aveu des constructeurs démontrant que le bruit participe au plaisir de conduite ?

Dodge ne veut pas totalement laisser mourir le V8

Dodge a abandonné le V8 sous le capot de ses Charger et Challenger. Un coup dur pour l’histoire de ces muscle cars, justement appréciés pour le caractère que donnait ce V8 : un moteur généreux en couple, puissant, sonore et vibrant, participant grandement au plaisir de conduite de ce type de sportive.

Un moteur électrique peut être plus coupleux et plus puissant que ces V8, mais il ne peut pas être aussi sonore et vibrant sans l’aide d’un système spécifique.

Dodge a donc lancé le système Fratzonic sur la Charger électrique. Celui-ci est capable de simuler le son d’un V8 ainsi que les vibrations. Kevin Hellman, directeur des produits chez Dodge, a confié aux journalistes de Green Car Reports : « vos fesses vous disent que la voiture est en marche ». Cela veut tout dire, non ?

Dodge Charger

Pour ajouter un peu d’émotion à la conduite de cette sportive reposant sur la plateforme STLA Large du groupe Stellantis, le système Fratzonic utilise quatre « bagues isolantes en élastomère conçues sur mesure » permettant de soutenir la structure et de fonctionner comme un échappement monté sur supports souples. À l’intérieur du générateur de son, on retrouve deux « transducteurs à bande passante extrême sur mesure et à haut rendement » précise Kevin Hellman, composés de haut-parleurs standard et de deux radiateurs passifs. Ce transducteur permet de faire le lien entre la vitesse du véhicule, la position de l’accélérateur et le mode de conduite pour produire une sonorité la plus réaliste possible. Selon Kevin Hellman, l’unité Fraztonic est très proche du fonctionnement d’un caisson de basses.

Le système Fratzonic peut pousser le volume jusqu’à 126 décibels pour être aussi sonore qu’une Charger Hellcat, et c’est plutôt convaincant ! Mais attention, car en France, les nouveaux radats anti-bruit flashent à partir de 85 décibels.

Le son de l’amérique

Lorsque l’on pense aux voitures américaines, le bruit du V8 vient immédiatement à l’esprit. Cette motorisation a été si répandue avant le premier choc pétrolier dans la production automobile américaine qu’elle s’est solidement ancrée dans l’imaginaire collectif lorsqu’on évoque les voitures américaines.

Voilà pourquoi la disparition du V8 de la Dodge Charger fait tant parler ! C’est une partie de la culture automobile américaine qui s’éteint. Un peu comme si Honda abandonnait le VTEC, Lamborghini et Ferrari le V12, ou Porsche le Flat-6.

Mais heureusement, le son de l’Amérique, celui du fameux V8, ne disparaît pas tout de suite. Le système Fratzonic peut hurler jusqu’à 126 décibels. Après tout, si l’on demandait à un tel moteur de faire du bruit, c’était bien pour se faire remarquer, non ? Mais ici, le travail a commencé par recueillir le son de plusieurs moteurs, notamment le légendaire 426 Hemi et les moteurs modernes des Hellcat, il ne s’agit pas de faire du bruit pour faire du bruit.

Dodge Charger

Et la simulation du bruit est plutôt convaincante. Comme on peut le voir dans une vidéo publiée par Dodge, le son du V8 est fidèlement restitué à l’arrière du véhicule. Kevin Hellman explique : « Il fonctionne à 38 Hz, ce qui est très proche de l’ordre d’allumage d’un Hemi. »

Lorsque la voiture arrive, avançant vers le micro preneur de son, on entend également le bruit des moteurs électriques, remplaçant le son d’admission des voitures thermiques. Mais lorsqu’elle s’éloigne, c’est le bruit de l’Amérique, l’hymne de la production automobile nord-américaine, qui est fièrement chanté comme un hommage à cette motorisation vivant ses dernières années.

Pour parvenir à une sonorité fidèle, Dodge a collaboré avec une agence spécialisée dans les effets sonores de films hollywoodiens. Six instruments de musique ont été nécessaires pour recréer le son d’un V8. Ils ont ensuite été entraînés à jouer à différentes intensités pour simuler les divers régimes d’un moteur thermique. Ainsi, le système Fratzonic peut reproduire les montées en régime tonitruantes, mais aussi le son d’un V8 « cruisant » à seulement 2 000 tours par minute.

Dodge Charger

Le son s’adapte au mode de conduite : plus le profil de conduite est agressif, plus la voiture devient sonore. Toutefois, il sera toujours possible de désactiver cet équipement pour ceux qui préfèrent circuler en toute discrétion.

Ce système, alimenté par un amplificateur de 600 W, consomme à peine plus qu’un système audio haut de gamme. Il sera installé sur toutes les prochaines Dodge Charger Daytona EV.

Les générateurs de son : bientôt un indispensable ?

Ce n’est pas la première fois que l’on voit apparaître un générateur de son sur une voiture électrique. Plusieurs constructeurs travaillent sur le son de propulsion de leurs modèles électriques. C’est notamment le cas de Porsche avec le Macan, qui produit un son conçu pour ajouter des sensations de conduite, ou encore de Mini, qui propose dans le mode Go-Kart un bruit évoquant l’interprétation que l’on a toujours faite du déplacement d’un vaisseau spatial. Deux exemples parmi tant d’autres, mais intéressons-nous aux voitures électriques simulant le bruit d’une voiture thermique.

Nous avions particulièrement apprécié la simulation du bruit de moteur thermique du Hyundai Ioniq 5 N, couplée au système de boîte de vitesses virtuel. Cet ensemble offre un plaisir de conduite indéniable, vous incitant à utiliser les palettes pour contrôler la partition sonore. Kia a d’ailleurs intégré un système similaire dans la nouvelle version restylée du Kia EV6 GT ainsi que dans le nouveau EV9 GT. Chez ces deux constructeurs, le son est diffusé par les haut-parleurs, ce qui le réserve aux passagers du véhicule.

Abarth a également introduit un générateur extérieur de son inspiré du bruit moteur sur les 500e et 600e, reprenant l’identité sonore saisissante des Abarth 595. Pourquoi saisissant ? Parce que cette petite voiture, équipée d’un moteur 1,4 litre turbo, produisait un bruit digne d’une grosse cylindrée. C’était toujours une surprise de se retourner après avoir entendu un tel son, pour finalement découvrir un « pot de yaourt » survitaminé. Mais c’est une voiture italienne, et se faire remarquer fait partie de son ADN.

En intégrant ces systèmes à bord des voitures électriques, les constructeurs cherchent à répondre aux clients, pour qui le son reste un élément indispensable au plaisir de conduite. Mais pas n’importe quel son : celui d’une voiture thermique. L’accueil favorable de ces dispositifs sur les voitures thermiques montre que l’attachement des automobilistes à ces sportives traditionnelles est toujours présent. Cependant, les contraintes écologiques accélèrent la disparition des sportives thermiques au profit des modèles électriques.

Reste à savoir si Maserati, autre marque haut de gamme et à vocation sportive du groupe Stellantis, pourra profiter de ce système audio. Les ventes du constructeur italien se sont effondrées, notamment en raison du manque de caractère des dernières Maserati électriques.