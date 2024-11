Enorme baisse de prix pour le SUV électrique de Maserati : on compare avec la concurrence

Maserati propose plusieurs voitures 100 % électriques dans sa gamme, dont le Grecale Folgore, un SUV aux performances impressionnantes, mais au tarif repoussant. Dès l’année prochaine, il s’affichera à des prix plus doux, d’une part pour (re)lancer ses ventes, et d’autre part pour faire face à la concurrence.

Quand on réfléchit à l’achat d’une voiture électrique et que l’on a un peu d’argent pour se faire plaisir, malheureusement pour Maserati, le Grecale arrive rarement dans les premiers choix. Les clients se tourneront peut-être davantage vers une Mercedes EQS ou sa variante SUV, une Tesla Model S ou encore un Porsche Taycan.

Pourtant, Maserati propose plusieurs modèles électriques intéressants, dont la magnifique GranTurismo et sa version cabriolet GranCarbio Folgore. Puis il y a aussi le Grecale, un modèle carburant aux électrons également, aussi disponible avec un petit quatre cylindres 2,0 litres en thermique et avec un V6 3,0 litres bi-turbo Nettuno pour sa version Trofeo.

Maserati doit se repositionner

Le problème, c’est que Maserati souffre d’un positionnement très étrange, et ces mots viennent directement de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, groupe dont Maserati fait partie depuis la fusion entre PSA et FCA en 2021. Maserati est la seule des 14 marques du groupe qui perd de l’argent, et ça ne plaît évidemment par au « Samouraï » (le surnom de Carlos Tavares, réputé pour tailler dans les coûts) qui a annoncé vouloir remettre un peu d’ordre chez Maserati.

Ainsi, la direction a changé, et la gamme devrait bientôt être plus claire, avec l’accent notamment mis sur le département marketing qui doit « mieux travailler », toujours selon les dires de Carlos Tavares.

Car comme nous avons pu le constater chez Survoltés, les Maserati électriques sont loin d’être de mauvaises voitures. Elles sont en revanche très chères par rapport à la concurrence, notamment Porsche, qui maintient des prix élevés, parfois même similaires à Maserati, mais qui profite d’une meilleure image de marque.

Alors avec l’arrivée du Porsche Macan électrique, on pouvait s’attendre au pire pour le Grecale Folgore, qui n’a pas rencontré pas un succès fulgurant non plus quand il était encore seul sur le marché.

Le Porsche Macan, principal rival du Grecale électrique

Maserati a donc décidé de baisser les prix, notamment en France. Ainsi, le tarif passe de 125 850 euros à 111 350 euros, soit une réduction d’environ 14 500 euros. Toutefois, avec ce tarif, le Grecale électrique vise encore dans la cour des grands.

En effet, le Porsche Macan 4 reste l’option la plus abordable avec un prix d’entrée de 86 439 euros, tandis que le Macan Turbo, plus performant, est proposé à 118 910 euros. Le Grecale électrique profite de 557 ch et 820 Nm de couple, quand le Macan 4 est annoncé à 408 ch et 650 Nm. La version Turbo développe 639 ch et 1 130 Nm.

En termes de performances, le Grecale se situe entre les deux modèles et son positionnement tarifaire n’a rien d’indigeste, mais en termes d’autonomie, le Grecale revendique « seulement » 500 km WLTP, contre 613 pour le Macan 4 et 593 pour le Macan Turbo.

Pour ne rien arranger à son histoire, le Macan embarque une batterie plus petite de 100 kWh, contre 105 kWh pour le SUV italien, et le Porsche peut se recharge jusqu’à 270 kW grâce à une architecture 800 volts, contre seulement 150 kW pour le Grecale et son architecture sous 400 volts.

Sans compter que le Porsche Macan peut être encore moins cher, à partir de 82 959 euros. Il embarquera un seul moteur électrique de 360 ch installé au niveau de l’essieu arrière, le tout pour une autonomie de 644 km.