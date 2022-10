Mercedes EQS : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La luxueuse berline électrique de Mercedes, l'EQS, vient se frotter à notre épreuve des grands trajets parcourant la France entière. Nous examinerons où elle se place parmi les autres véhicules ayant déjà établi des temps de référence, et si le coût de ces trajets est tout de même maitrisé. L'allemande sera-t-elle notre nouvelle championne ?

Après vous avoir présenté l’exemple des Tesla Model 3 Propulsion, Kia EV6 58 kWh, Tesla Model 3 Grande Autonomie, Hyundai Ioniq 5 et BMW i4, un nouveau véhicule électrique va être mis à l’épreuve des longs trajets : la Mercedes-Benz EQS 450+.

Nous reprenons les règles habituelles de l’exercice, à savoir : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Après un rappel des caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) nous nous concentrerons sur nos trajets de référence pour vérifier où il se situe parmi tous les véhicules déjà examinés.

Ainsi, à l’aide de futurs dossiers concernant d’autres voitures électriques, vous serez en mesure de définir celle qui vous permettra de voyager non seulement à moindre coût, mais également le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment la Mercedes-Benz EQS 450+ s’en sort pour traverser le pays.

Les caractéristiques de la

Ce n’est pas n’importe quelle voiture électrique que nous examinons aujourd’hui, puisque la Mercedes-Benz EQS 450+ affiche une autonomie exceptionnelle en cycle WLTP de 725 kilomètres. Sa batterie de 108 kWh sera un atout conséquent pour voyager à travers l’Europe grâce aux différents réseaux de charge rapide, où elle accepte jusqu’à 200 kW de puissance.

Avec un coefficient de pénétration dans l’air très bas, une consommation maîtrisée et une batterie XXL, la Mercedes-Benz EQS 450+ regroupe de nombreux atouts pour voyager, comme nous l’avions précisé dans notre test.

Nous sommes bel et bien en présence d’un véhicule de référence pour les grands trajets, comme cela a été confirmé sur le terrain. Pour la suite, A Better Route Planner est l’outil de prédilection que nous utilisons pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture considéré aujourd’hui.

La planification des trajets

Nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Cette règle que nous appliquons à toutes les voitures de cet exercice présente un avantage pour les grosses batteries comme celle de la Mercedes-Benz EQS 450+ : les 108 kWh représentent 18,36 euros lorsqu’ils sont chargés à domicile, contre 75 euros sur des bornes de recharge rapide. Nous prendrons en compte le coût de cette recharge initiale à domicile lorsque nous ferons le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simule des vacances d’été : départ d’Orléans et destination Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver quant à lui débute à Caen et se termine à Chamonix-Mont-Blanc pour un total de 850 kilomètres.

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, cela est sensiblement identique, sauf en ce qui concerne la météo, où nous indiquons une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Trop facile pour l’EQS

Les 530 kilomètres qui séparent Orléans d’Arcachon dans notre trajet de référence estival ne sont qu’une formalité pour la Mercedes-Benz EQS 450+ qui n’a même pas besoin d’un quart d’heure de charge pour arriver à destination. Nous notons toutefois que bien que la promesse de l’autonomie WLTP dépasse les 700 kilomètres, il n’est pas possible de parcourir plus de 500 kilomètres d’autoroute d’une traite.

Le réseau Ionity est assez dense aujourd’hui pour ne pas avoir de souci sur ce trajet, et 14 minutes de charge sur l’aire de Poitou-Charentes sur l’autoroute permet de récupérer suffisamment de batterie pour arriver à bon port avec 20 % de batterie restante. Au tarif actuel de Ionity (0,69 €/kWh), cette charge coûte 26 euros, auxquels il est nécessaire d’ajouter le prix de la charge à domicile de départ, ce qui donne un total de 44 euros.

La consommation estimée pour ce grand voyage est de 222 Wh/km, et l’autonomie estimée avec cette consommation est de 490 kilomètres. Très peu de véhicules électriques se permettent de pouvoir parcourir plus de 400 kilomètres d’autoroute, mais la Mercedes-Benz EQS 450+ en fait bel et bien partie.

Même en hiver, il n’y a pas le temps de traîner

Si certaines voitures électriques ont non seulement besoin de beaucoup d’arrêts de recharge pour parcourir la France, mais qu’en plus ces arrêts doivent durer très longtemps, ce n’est absolument pas le cas de la Mercedes-Benz EQS 450+. Seuls deux arrêts sont nécessaires pour arriver en Haute-Savoie au départ de Caen, qui plus est en conditions hivernales.

La batterie XXL de l’EQS lui permet de parcourir plus de 350 kilomètres avant de devoir s’arrêter pour la première fois, et ce pour seulement 22 minutes. La station Ionity située sur l’Aire de la Réserve est là pour s’assurer de remplir suffisamment la batterie pour continuer le voyage sereinement. Cette charge est facturée 44,50 euros.

Environ 250 kilomètres plus loin, une autre charge est nécessaire au nord de Mâcon, pour une durée d’une petite demie-heure (52 euros). Bien que ce trajet hivernal soit taillé pour mettre à mal les véhicules électriques, force est de constater que la Mercedes-Benz EQS 450+ n’a aucun mal dans cet exercice.

Si vous comptiez sur un arrêt recharge pour vous restaurer, il ne faudra pas traîner ! Le bilan de ce trajet de 850 kilomètres par 0 degré et avec du dénivelé positif est excellent pour la berline allemande, avec un temps total de charge de 50 minutes seulement, et un coût de 115 euros. La consommation prévisionnelle est quant à elle de 254 Wh/km, ce qui permet théoriquement de parcourir 425 kilomètres d’une traite.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 18,36 euros) dans le tableau ci-dessous, et vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min

Conclusion

Que ce soit en été ou en hiver, la Mercedes-Benz EQS 450+ est le véhicule électrique idéal pour tailler la route lorsque l’on souhaite arriver le plus rapidement possible à destination. Bien entendu, son tarif l’exclut des véhicules envisageables pour la plupart des profils d’acheteurs, mais cet exercice de grands trajets est là pour tenter de mettre en avant les différences entre chaque voiture électrique, indépendamment du prix.

Avec seulement 50 minutes de charge pour le trajet le plus difficile de notre simulation, c’est un nouveau record qu’établit l’allemande aujourd’hui. De plus, sa grosse batterie rechargée à la maison permet de faire baisser le coût aux 100 kilomètres à 13,5 euros sur le trajet hivernal, et à 8,3 euros sur le trajet estival.

En terme de temps de charge, aucun véhicule ne fait mieux en été comme en hiver, mais certains véhicules s’en approchent tout de même. La Tesla Model 3 Grande Autonomie est dans un mouchoir de poche avec la Mercedes-Benz EQS 450+ sur les 530 kilomètres du trajet d’été, pour un prix à l’achat presque divisé par deux.

La prouesse de Mercedes réside toutefois dans le fait de proposer une berline aux prestations luxueuses, tout en permettant de voyager partout à un coût bien plus faible que d’autres véhicules électriques moins prestigieux. Nous pouvons citer notamment la Hyundai Ioniq 5 qui affiche un tarif de 17 euros aux 100 kilomètres sur le trajet hivernal, soit 25 % de plus que l’EQS.

De manière à réduire les coûts et la consommation, il est possible d’optimiser la recharge avec l’offre Ionity Passport, ou bien de réduire sa vitesse, mais vous n’arriverez pas plus vite à destination dans le cas de la Mercedes-Benz EQS 450+. Le challenge sera désormais de battre celle qui est notre nouvelle voiture électrique de référence sur cette simulation de grands trajets. La Tesla Model S arrivant prochainement sera-t-elle à la hauteur du défi ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.