Kia EV6 58 kWh : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La voiture de l’année, la Kia EV6, vient d’être rendue disponible en version plus abordable, dotée d’une batterie de 58 kWh. Nous allons examiner ce que cette dernière peut faire dans l’exercice particulier des longs trajets, et voir où elle se situe par rapport aux autres.

La Kia EV6 est l’une des voitures électriques proposant une autonomie honorable, avec des promesses de taille : pouvoir voyager aisément grâce à une charge très rapide. Nous allons donc examiner cela en détail à l’aide de nos trajets de références, comme nous l’avions fait pour la Tesla Model 3 Propulsion et la Tesla Model 3 Grande Autonomie.

Les règles restent les mêmes que d’habitude : le départ se fait à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Nous rappellerons les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons à la réalité du terrain.

En examinant comment se déroulent les grands trajets en Kia EV6 58 kWh, vous serez en mesure de la comparer aux autres véhicules que nous avons déjà confronté à cet exercice, pour vérifier celui qui correspond le mieux à vos besoins, et qui arrivera en premier à bon port avec le moins de contraintes possibles.

Les caractéristiques de la Kia EV6 58 kWh

Fraîchement disponible à la commande, la Kia EV6 58 kWh affiche une autonomie WLTP de 394 kilomètres. Comme vous le verrez plus loin, n’imaginez pas parcourir pour autant près de 400 kilomètres sur autoroute avec, l’autonomie fondant comme neige au soleil lorsque l’on roule à 130 km/h.

Si sa puissance de recharge maximale d’environ 150 kW n’est pas des plus impressionnante, sa courbe de recharge l’est bien plus, avec un remplissage de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes en conditions optimales, soit une puissance de charge moyenne de 135 kW. C’est le gros avantage de son architecture de batterie avec une tension de 800 Volts, et c’est ce qui lui confère un avantage non négligeable face à d’autres véhicules de la même gamme.

Afin de planifier nos trajets de référence, nous nous autorisons à utiliser différents réseaux de charge rapide, selon ce qui s’avère être le plus pratique entre Ionity, Fastned, Totalenergies et les Superchargeurs Tesla qui sont ouverts à tous.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner est utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la Kia EV6 58 kWh en version propulsion. Le crossover électrique de Kia aura fort à faire dans cet exercice, étant donné que sa consommation à haute vitesse est assez élevée, et qu’il existe encore certains axes qui ne sont pas très bien fournis en bornes de recharge rapide.

La planification des trajets

Dans un but d’équité envers les différentes voitures électriques de cette série, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 58 kWh de la batterie de la Kia EV6 représentent alors 9,86 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Nos deux trajets de référence ont pour but de simuler d’un côté des vacances estivales, et de l’autre un long trajet d’hiver. Dans un premier temps, il s’agira de relier Orléans à Arcachon, pour un total d’environ 530 kilomètres. Nous nous concentrons ensuite sur les 850 kilomètres en conditions hivernales qui séparent Caen de Chamonix-Mont-Blanc.

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mise à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Deux charges au minimum pour parcourir 500 kilomètres

La Kia EV6 58 kWh demande au minimum deux charges pour parcourir les 510 à 530 kilomètres qui séparent Arcachon d’Orléans. La première option reste sur l’autoroute du début à la fin, et demande trois arrêts de recharge.

La première charge est à la station Ionity de Poitiers, 200 kilomètres après le départ et ne dure que 9 minutes. En effet, la charge de la Kia EV6 est globalement très rapide : passer de 14 % à 50 % de batterie se fait en moins de 10 minutes, pour un coût de 14,40 euros.

La seconde charge de ce trajet est seulement 80 kilomètres plus loin, à l’aire de Poitou-Charentes, toujours chez Ionity, pour un total de 21 minutes et un coût de 26,80 euros. Enfin, une charge d’appoint chez Totalenergies à Saint-André-de-Cubzac de 13 minutes est nécessaire pour arriver à destination avec 20 % de batterie. Avec la tarification à la minute de Totalenergies (0,65 euro par minute), le coût de cette charge de 24 kWh s’élève à 8,45 euros.

Ainsi, en comptant la charge à domicile de départ, le prix total du voyage d’été est de 60 euros dans ce premier cas de figure. La consommation moyenne prévue s’élève quant à elle à 234 Wh/km : la durée totale du trajet est de 5 heures et 30 minutes (43 minutes de charge, 4 heures et 46 minutes de conduite).

Source : Abetterrouteplanner Source : Abetterrouteplanner

L’autre possibilité consiste à passer par Angoulême et son Superchargeur Tesla ouvert à tous (27 minutes de charge pour 24,13 euros), après avoir effectué une charge à la station Ionity de Poitiers comme c’était le cas pour le trajet autoroutier (11 minutes pour 18 euros).

Ainsi, cette seconde option ne demande que 38 minutes de recharge en deux fois, afin de parcourir 510 kilomètres pour un temps de trajet total de 5 heures et 32 minutes. Au niveau du coût, il est plus bas que la première option avec un total de 52 euros. La consommation également, puisqu’elle est prévue à 215 Wh/km.

Un trajet d’hiver qui demande des concessions

Si le trajet d’été vu ci-dessus n’était somme toute pas compliqué, nous allons voir que le grand trajet hivernal reliant Caen à Chamonix-Mont-Blanc ne n’est pas aisé à bord de la Kia EV6 58 kWh. Cinq recharges sont nécessaires, mais en plus de cela, certaines portions demandent au conducteur de réduire sa vitesse, faute de quoi rallier le prochain chargeur est impossible.

L’impact de la température extérieure semble non négligeable dans le cas de l’EV6, puisque la première charge à 190 kilomètres du départ demande de ne pas dépasser les 110 km/h pour respecter les contraintes imposées (arrivée à 10 % de batterie au minimum).

Vingt-six minutes de recharge chez Totalenergies (16,90 euros) plus tard, direction l’Aire de la Réserve sur l’A6, où une longue charge est requise chez Ionity avant de repartir (37 minutes pour 35,20 euros). C’est la seule et unique charge qui dépasse 30 minutes, mais malgré cela il faut veiller à ne pas dépasser 120 km/h pour rallier le prochain chargeur disponible dans ce sens de l’autoroute : le Superchargeur Tesla de Beaune.

Seules 11 minutes de charge sont nécessaires (13 euros) pour rejoindre la station Ionity suivante, à Mâcon, où une grosse charge de 25 minutes nous attend (28,80 euros). La dernière charge du trajet est à effectuer au Superchargeur Tesla de Saint-Julien-en-Genevois pour 15 minutes (16,60 euros), ce qui devrait permettre d’arriver à Chamonix avec 20 % de batterie restante.

Au total, ce sont ainsi près de deux heures de recharge qui sont nécessaires, en cinq arrêts, pour un coût – en comptant la charge à domicile – qui tutoie les 120 euros. Le temps de trajet en incluant les charges arrive à tout juste dix heures pour ces 850 kilomètres. La consommation estimée est de 268 Wh/km, ce qui correspondrait à une autonomie théorique de tout juste 215 kilomètres, évidemment bien loin des promesses en cycle WLTP.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile) dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min

Conclusion

Le grand trajet d’été que nous avons choisi amène un coût aux 100 kilomètres situé entre 10,20 et 11,30 euros, ce qui se rapproche d’un véhicule thermique consommant environ cinq litres aux 100 kilomètres. Cela peut paraître élevé pour un véhicule électrique, mais c’est malheureusement la réalité des grands trajets aujourd’hui, avec des tarifs de charge rapide qui s’envolent.

En hiver, avec 120 euros pour 850 kilomètres parcourus, nous arrivons à un tarif de 14,10 euros aux 100 kilomètres, qu’il est toutefois possible d’optimiser un peu. En effet, une offre comme Ionity Passeport permet de passer du tarif de 0,69 euro à 0,35 euro par kWh, mais il faudra pour cela charger au moins 635 kWh par an pour que cela vaille le coût (soit deux aller-retour de 1000 kilomètres environ), sans quoi le prix de l’abonnement (215,88 euros par an) ne peut être compensé.

Avec sa petite batterie de 58 kWh, la Kia EV6 est à comparer avec la Tesla Model 3 Propulsion dans notre exercice de grands trajets ; l’américaine arrive tout de même à faire mieux que la coréenne en été comme en hiver.

En effet, là où il fallait seulement 31 minutes pour la Tesla Model 3 Propulsion et entre 36 et 49 euros pour parcourir les 530 kilomètres entre Orléans et Arcachon, il faut entre 38 et 43 minutes pour la Kia EV6 58 kWh, avec un coût situé entre 52 et 60 euros.

Pour le trajet d’hiver, la conclusion est similaire : 102 euros et 1h42 de charge pour la Model 3 Propulsion, contre 120 euros et 1h54 de charge pour l’EV6 58 kWh. Malgré sa courbe de recharge bien meilleure, la Kia EV6 58 kWh ne rattrape pas sa consommation plus élevée et se classe même derrière l’une de ses plus grandes concurrentes lors des longs trajets.

Il serait possible d’optimiser les temps de charge, mais sans doute pas de manière assez significative, en acceptant d’arriver avec quelques pour cent de batterie à chaque station de recharge rapide. Cependant, cela implique de prendre plus de risques, qui seront parfois difficilement acceptables surtout en hiver.

