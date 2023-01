Volkswagen ID.3 : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Volkswagen ID.3 fait partie des voitures électriques qui peuvent se targuer d’être le véhicule principal d’un foyer. C’est pourquoi nous la soumettons à notre exercice de simulation de grands voyages d’été et d’hiver. Voyons comment elle se défend par rapport aux autres sur 850 kilomètres d’autoroute.

Parcourir la France en voiture électrique reste à ce jour un défi en termes d’organisation et d’anticipation. En effet, même si les différents réseaux de charge rapide permettent à de nombreux véhicules de tailler la route sans peur de la panne sèche, il est nécessaire de savoir où et combien de temps s’arrêter.

Parmi les véhicules pouvant endosser le rôle de baroudeur, nous avons sélectionné la Volkswagen ID.3, qui est l’une des compactes les plus capables sur le papier. Nous reprenons les consignes classiques de l’exercice, à savoir : départ à 100 % de batterie, arrivée à 20 %, et vitesse de croisière de 130 km/h sur autoroute.

Nous allons revenir plus bas sur les caractéristiques le la Volkswagen ID.3, avant de planifier nos différents trajets. Ensuite, vous retrouverez les tableaux récapitulatifs des différents modèles qui sont déjà passés par cet exercice, de manière à les comparer en un clin d’œil. Sans plus attendre, voyons comment se passent les grands trajets en Volkswagen ID.3.

Les caractéristiques de la Volkswagen ID.3

Le modèle que nous avons choisi aujourd’hui est la Volkswagen ID.3 Pro S, dotée d’une batterie de 77 kWh. En cycle WLTP, l’autonomie annoncée atteint 545 kilomètres, ce qui assure de pouvoir se déplacer sans encombre.

Bien entendu, dans les conditions de nos trajets à grande vitesse, il ne faut pas s’attendre à pouvoir parcourir une telle distance d’une traite. La puissance de charge maximale atteint 135 kW pour l’ID. 3 Pro S, ce qui ne fait pas d’elle une championne de la charge rapide.

Nous utiliserons les différents réseaux disponibles en France pour se recharger sur la route, comme Ionity, Fastned, Totalenergies ou encore les Superchargeurs Tesla qui sont ouverts à tous en cas de besoin.

L’incontournable planificateur d’itinéraires A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut inhérente à la Volkswagen ID. 3 Pro S.

La planification des trajets

Avant le départ, il est nécessaire de recharger le véhicule à 100 % : nous considérons qu’il faut payer 0,17 euro par kilowattheure à domicile. Le coût associé est donc de 13 euros pour remplir les 77 kWh de la batterie. En ce qui concerne la charge rapide, nous faisons le choix de considérer le prix du kilowattheure à 0,68 euro en moyenne. Sachez que selon les opérateurs, les abonnements et possiblement les périodes auxquelles vous rechargez, l’addition peut être plus ou moins salée.

Nos deux trajets de référence ont pour objectif de simuler dans un premier temps des vacances d’été (Orléans – Arcachon) et dans un second temps des vacances d’hiver (Caen – Chamonix-Mont-Blanc). Ces deux trajets de respectivement 530 et 850 kilomètres mettent à rude épreuve la Volkswagen ID.3 : nous allons voir comment cette dernière s’en sort.

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une grosse charge suffit pour parcourir plus de 500 kilomètres

Si l’autonomie WLTP de la Volkswagen ID.3 Pro S est peu ou prou égale à la distance de notre trajet d’été, force est de constater qu’il n’est pas concevable de faire ce voyage entre Orléans et Arcachon d’une traite.

De nombreux chargeurs rapides sont disposés le long du trajet : A Better Route Planner suggère de s’arrêter une seule fois sur une borne Ionity, pour une durée de 44 minutes tout de même.

Pour passer de 22 à 86 % de batterie durant cette charge, le coût est estimé à 33 euros. En ajoutant la charge de départ à domicile, nous obtenons un tarif de 46 euros pour ce trajet estival.

En ce qui concerne la consommation, elle est annoncée à 200 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 385 kilomètres environ.

Environ une heure et demie de charge pour traverser le pays

Un grand voyage d’hiver avec une température très basse met à rude épreuve la majorité des voitures électriques. En effet, la consommation hivernale est plus élevée, et selon les véhicules, les performances de charge rapide peuvent être revues à la baisse.

La Volkswagen ID. 3 Pro S nécessite quatre charges pour arriver à destination avec 20 % de batterie sur notre trajet hivernal. Si la première charge est très rapide (7 minutes), les trois suivantes sont de plus ou moins une demi-heure.

Sur ces trois grosses charges, le motif est récurrent : une demi-heure de charge pour une heure trente de route. Cela est la réalité des voyages en électrique pour beaucoup, et cela représente un temps de charge conséquent pour les grands trajets. La durée totale des charges est estimée à 1 heure et 35 minutes pour ce voyage.

En termes de coûts, nous les estimons à 92 euros pour la charge rapide, et donc à 105 euros pour le trajet de 850 kilomètres en comptant la charge à domicile. Avec une consommation d’environ 10 % plus élevée que pour le trajet d’été (219 Wh/km selon A Better Route Planner), l’autonomie de l’ID. 3 Pro S est estimée à 350 kilomètres dans ces conditions hivernales.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Avec le prix de la recharge à domicile de 13 euros, nous avons résumé ci-dessous les différents coûts et durées associés aux différentes charges. Que ce soit pour le trajet d’été ou celui d’hiver, vous pourrez ainsi comparer les multiples voitures électriques qui se sont prêtées au jeu jusqu’à présent.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane E-Tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min MG MG5 55 € 1 h 03 min 5 h 40 min Porsche Taycan 61 € 19 min 4 h 51 min Mercedes EQE 300 43 € 23 min 4 h 54 min Cupra Born VZ XL 48 € 33 min 5 h 05 min Volkswagen ID.3 Pro S 46 € 44 min 5 h 16 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane E-Tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 05 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min MG MG5 122 € 2 h 36 min 10 h 01 min Porsche Taycan 146 € 58 min 8 h 05 min Mercedes EQE 300 112 € 1 h 09 min 8 h 32 min Cupra Born VZ XL 108 € 1 h 41 min 9 h 06 min Volkswagen ID.3 Pro S 105 € 1 h 35 min 8 h 58 min

Grâce à la densité des chargeurs rapides, voyager en ID.3 ne pose pas de problème

Avec sa batterie de 77 kWh, la Volkswagen ID. 3 Pro S peut être une bonne option pour traverser la France, comme nous avons pu le constater. Toutefois, en termes de durée de charge, comment se situe-t-elle par rapport à la concurrence ?

Sur le trajet estival, avec près de 45 minutes de charge, la Volkswagen ID.3 Pro S ne fait pas partie des bons élèves. Avec une plus petite batterie, la Tesla Model 3 Propulsion ou la Tesla Model Y Propulsion sont deux options moins onéreuses à l’heure actuelle, qui peuvent tailler la route plus rapidement. Il en va de même pour les Kia EV6 77 kWh ou Hyundai Ioniq 5, bien que ces deux dernières coûtent plus cher en charge rapide à cause de leur consommation plus élevée.

En effet, la Volkswagen ID. 3 Pro S reste relativement peu onéreuse en grands voyages grâce à sa consommation somme toute raisonnable. Le trajet d’été affiche un coût total de 8,70 euros aux 100 kilomètres, et celui d’hiver 12,40 euros aux 100 kilomètres. C’est globalement au même niveau que la Tesla Model 3 en hiver, et bien moins cher que d’autres compactes comme la Peugeot e-208 ou la Renault Mégane E-Tech EV60.

Ainsi, même deux ans et demi après sa sortie en France, la Volkswagen ID. 3 Pro S reste un véhicule électrique qui reste intéressant. Elle est tout à fait capable d’endosser le rôle de premier véhicule d’un foyer, mais avec le tarif actuel de ses concurrentes que sont la Tesla Model 3 Propulsion ou la Tesla Model Y Propulsion, il est difficile de justifier son achat.

