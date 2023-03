Paris-Marseille en MG4 : autonomie, coûts et temps de charge sur un trajet de 800 km

Et si l'on se prenait au jeu des grands trajets en MG4 ? Au programme, le fameux Paris - Marseille, un trajet de près de 800 kilomètres. Voyons comment s'en sort l'une des électriques les plus intéressantes du moment.

Si les voitures électriques sont très adaptées aux trajets du quotidien, les grands voyages peuvent faire peur à leurs propriétaires. Nous allons examiner en détail comment s’en sort la MG4 dans un exercice très particulier de près de 800 kilomètres : Paris – Marseille. Nous avions déjà réalisé un trajet virtuel de 1 000 km sur le Lille – Marseille.

Après avoir rappelé les caractéristiques du véhicule, nous planifierons et simulerons les trajets avec l’incontournable A Better Route Planner. Plus bas, vous retrouverez un tableau récapitulant les différentes informations pertinentes sur ce trajet, pour comparer en un clin d’œil les différents véhicules qui se sont prêtés au jeu.

Les caractéristiques de la MG4

La batterie de 64 kWh qui équipe la MG4 lui assure une autonomie de 450 kilomètres en cycle mixte WLTP. En pratique, et a fortiori à haute vitesse comme c’est le cas sur autoroute, l’autonomie est bien moindre. Nous verrons qu’il peut être compliqué de parcourir plus de 250 kilomètres lorsque les conditions sont difficiles.

Sa capacité de charge rapide à une puissance maximale de 135 kW lui permet d’atteindre 80 % de batterie en 35 minutes environ, sur une borne Ionity ou encore à un Superchargeur Tesla ouvert à tous les véhicules. Nous utilisons plus bas l’ensemble des différents réseaux de recharge disponibles en France, sans en privilégier un plutôt que les autres.

Avec son tarif de 33 990 euros en configuration 64 kWh, la MG4 est éligible au bonus écologique, ce qui permet de l’acquérir pour 28 990 euros. Voyons si pour ce prix, une MG4 peut se permettre de traverser la France sans aucun souci.

La planification des trajets

Avant de partir pour 800 kilomètres, il est nécessaire de remplir la batterie de la MG4. Nous considérons le prix du kilowattheure à domicile comme étant le tarif base d’EDF, à savoir 20 centimes d’euros.

Beaucoup de propriétaires de voiture électrique ont un tarif préférentiel, cependant pour mettre tout le monde sur le même pied d’égalité, nous choisissons de ne pas en tenir compte. Le remplissage de la batterie coûte alors 13 euros, et c’est un coût que nous allons mettre de côté au moment du bilan global des trajets.

Nous simulons le trajet Paris – Marseille avec une température extérieure de 25 degrés dans un premier temps, et 0 degré dans un second temps. De cette manière, nous verrons ce que l’on est en droit d’attendre de la MG4 en conditions hivernales.

Le départ est bien à 100 % de batterie, et notre consigne à respecter est d’arriver à Marseille avec 20 % de batterie restante, après environ 800 kilomètres parcourus. Enfin, les tarifs de charge rapide évoluent fréquemment, mais nous considérons ici qu’ils sont à 0,60 euro du kilowattheure, pour simplifier les calculs et vous donner une idée des coûts liés à chaque voyage.

Le bilan des différents trajets

Moins de 90 minutes de charge pour arriver à Marseille

Avec 450 kilomètres d’autonomie WLTP, n’imaginez pas qu’une seule charge intermédiaire suffise pour parcourir 800 kilomètres. En effet, A Better Route Planner suggère de s’arrêter à quatre reprise, pour une durée totale d’une heure et 28 minutes.

La plus longue charge dure 31 minutes, et la plus courte est quant à elle de 10 minutes seulement. Les Superchargeurs Tesla et les réseau Ioniy sont notamment utilisés, l’axe Paris – Marseille étant plutôt bien fourni en chargeurs rapides.

La durée totale du trajet est estimée à 8 heures et 30 minutes en comptant les charges, ce qui correspond à une vitesse moyenne de 92 km/h. La charge à domicile à 13 euros est à additionner au coût des charges rapides pour obtenir le total de ce voyage, que nous estimons à 81 euros.

Enfin, la consommation estimée est de 212 Wh/km, de quoi parcourir tout juste 300 kilomètres en MG4 chargée à 100 % dans ces conditions.

Une petite demie-heure de plus en hiver

Avec une température extérieure de 0 degré, la MG4 est mise à rude épreuve sur ce parcours autoroutier. Pour parvenir à voyager en respectant les consignes imposées, A Better Route Planner prévoit donc un arrêt supplémentaire pour se recharger, portant le nombre total de recharges à 5.

Une vingtaine de minutes de charge en plus qu’en été est préconisée, portant le total à une heure et 47 minutes pour parcourir les 780 kilomètres du trajet.

La durée totale de parcours est de 8 heures et 56 minutes, ce qui correspond à une vitesse moyenne de 89 km/h en comptant les pauses liées à la recharge.

La consommation quant à elle est estimée à 243 Wh/km, et dans ces conditions, parcourir 260 kilomètres d’une traite en MG4 relève de l’exploit. En prenant en compte la consommation d’énergie sur les bornes rapides et en ajoutant la charge à domicile, les coûts de ce trajet d’hiver montent à 95 euros.

Statistiques et durée des trajets

Ci-dessous, vous retrouvez notre récapitulatif des chiffres clés relatifs à ces trajets reliant Paris à Marseille. Nous séparons le trajet d’été et d’hiver pour que vous puissiez rapidement voir les différences.

Aussi, nous faisons le choix d’afficher l’énergie consommée sur le trajet plutôt que le coût, car celui-ci peut varier selon différents facteurs (période, réseau de recharge utilisé, abonnement éventuel, etc.).

Véhicule Durée du trajet en été Nombre de charges Vitesse moyenne Énergie consommée Durée du trajet en hiver Nombre de charges Vitesse moyenne Énergie consommée MG4 8 h 30 min 4 92 km/h 165 kWh 8 h 56 min 5 89 km/h 189 kWh

La MG4 pour un road trip : bonne ou mauvaise idée ?

Pour moins de 30 000 euros à payer, force est de constater que la MG4 est une excellente voiture pour tailler la route et voyager sur près de 800 kilomètres. Sa capacité de charge rapide est très correcte, puisqu’aucune pause n’a besoin de s’éterniser, ni en été, ni en hiver.

D’ailleurs, le trajet hivernal s’effectue dans de bonnes conditions puisque la règle est peu ou prou « 20 minutes de recharge tous les 150 kilomètres« . Si c’est une contrainte acceptable pour vous et vos passagers, il ne fait aucun doute que la MG 4 saura vous contenter.

Enfin, en termes de coûts associés aux voyages, nous notons un prix situé entre 10 et 12 euros aux 100 kilomètres, ce qui est l’équivalent d’un véhicule thermique consommant entre 6 et 8 litres aux 100 kilomètres. Toutefois, ce coût n’est pas représentatif du quotidien en MG4. En effet, il faut garder en tête que les charges à domicile sont beaucoup moins onéreuses, avec un tarif situé sous les 3 euros pour 100 kilomètres.

Si l’on considère une moyenne annuelle de moins de 5 euros aux 100 kilomètres, associée au prix d’achat de la MG4 qui est plutôt bien placé, et à sa capacité de parcourir la France sans trop de souci, cela fait de la MG4 une recommandation facile pour l’une des meilleures voitures électriques de sa catégorie.

