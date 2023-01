Mercedes EQE : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

L'offensive de Mercedes dans le monde de l'électrique se poursuit, et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la Mercedes EQE, une berline électrique qui en a sous le capot. Plus précisément, nous nous concentrerons sur sa capacité à tailler la route, à l'aide de nos grands trajets de référence.

Les berlines électriques ont connu une belle année 2022, avec de nombreux modèles premium disponibles. Outre la Tesla Model 3 et la Model S, nous retrouvons notamment quelques allemandes : la BMW i4, la Porsche Taycan, ou bien la Mercedes EQE, sur laquelle nous allons revenir dans ce dossier.

Si le quotidien ne pose aucun problème à une voiture électrique à partir du moment où l’on dispose d’une solution de recharge, les grands trajets qui dépassent l’autonomie du véhicule, demandent un peu d’organisation. Nous allons donc mettre à l’épreuve la Mercedes EQE, à l’aide de deux trajets de référence planifiés via A Better Route Planner.

Comme à l’accoutumée, les règles sont les suivantes : le départ s’effectue à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Après un rappel des caractéristiques de la Mercedes EQE, nous examinerons en détail les différents trajets en termes de durée, de nombre de charges et de coûts associés. Plus bas, vous retrouverez les tableaux récapitulatifs où les différences entre chaque véhicule seront visibles rapidement.

Les caractéristiques de la Mercedes EQE

La Mercedes EQE 300 fait partie des véhicules électriques offrant le plus d’autonomie. En effet, en cycle mixte WLTP, Mercedes annonce jusqu’à 639 kilomètres d’autonomie. Sa batterie de 89 kWh associée à sa capacité de charge rapide (170 kW en pic) est un gros avantage dans notre exercice.

Afin de remplir la batterie à 80 % en une trentaine de minutes, nous utilisons les différents réseaux de recharge aujourd’hui présents en France : Ionity, Fastned, Allego ou encore les Superchargeurs Tesla ouverts à tous. Pour des raisons de simplification, nous considérons le prix moyen de la charge rapide à 0,68 euro par kilowattheure. Notez cependant que certaines charges peuvent être plus onéreuses, ou bien moins chères à l’aide de divers abonnements ou cartes de recharge.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner est utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la Mercedes EQE 300.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 89 kWh représentent alors 15 euros : nous prenons en compte ce coût en plus de celui de la charge rapide au moment du bilan relatif à chaque grand voyage.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver débutera quant à lui à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une vingtaine de minutes de charge pour 530 kilomètres

Avec une autonomie WLTP dépassant les 600 kilomètres, un trajet de 530 kilomètres comme celui que nous avons choisi ne pose évidemment pas de problème particulier. Toutefois, une charge est bel et bien nécessaire pour arriver à Arcachon avec 20 % de batterie.

23 minutes chez Ionity, pour un coût de 28 euros, et voilà la Mercedes EQE à près de 80 %, de quoi rallier la destination sans encombre.

Avec seulement 70 % de batterie, A Better Route Planner estime qu’il est possible de parcourir 280 kilomètres à vitesse autoroutière en Mercedes EQE, ce qui est remarquable. La consommation estimée pour ce trajet est d’environ 203 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 430 kilomètres avec 100 % de batterie.

La durée totale du trajet est de 4 heures et 51 minutes, soit près de 110 km/h de moyenne en comptant la charge.

Trois petites charges et puis s’en va

Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, les véhicules électriques n’ont plus les mêmes performances. Que ce soit au niveau de la consommation qui augmente ou de la charge rapide qui n’est plus aussi optimisée qu’en été, les conditions sont difficiles pour bon nombre de véhicules.

La Mercedes EQE ne semble être que peu impactée par une température de 0 degré et un dénivelée positif, puisque seules trois charges (14, 24 et 31 minutes) sont proposées par A Better Route Planner sur un trajet de 850 kilomètres.

Trois réseaux différents sont utilisés sur le parcours : Fastned, Tesla et Allego, montrant que la variété des réseaux de charge rapide à un grand intérêt pour le client final. Il peut en effet s’arrêter là où il le souhaite, selon ses besoins et ses préférences. Les coûts associés à ces trois charges sont estimées à 97 euros, et en y ajoutant la charge de départ à domicile, le prix de ce voyage est estimé à 112 euros.

La consommation de son côté est affichée à 240 Wh/km, ce qui nous donne une autonomie de 370 kilomètres en conditions hivernales pour la Mercedes EQE. Cela correspond à environ 20 % de moins que dans les conditions plus clémentes du trajet d’été.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Ci-après, vous retrouverez les tableaux récapitulatifs concernant les différents véhicules que nous avons déjà soumis à cet exercice. En comptant à chaque fois la charge de départ à domicile, vous pouvez ainsi comparez les bons élèves et les mauvais, pour déterminer plus aisément le véhicule qui vous convient le mieux.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane E-Tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min MG MG5 55 € 1 h 03 min 5 h 40 min Porsche Taycan 61 € 19 min 4 h 51 min Mercedes EQE 300 43 € 23 min 4 h 54 min Cupra Born VZ XL 48 € 33 min 5 h 05 min Volkswagen ID.3 Pro S 46 € 44 min 5 h 16 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane E-Tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 05 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min MG MG5 122 € 2 h 36 min 10 h 01 min Porsche Taycan 146 € 58 min 8 h 05 min Mercedes EQE 300 112 € 1 h 09 min 8 h 32 min Cupra Born VZ XL 108 € 1 h 41 min 9 h 06 min Volkswagen ID.3 Pro S 105 € 1 h 35 min 8 h 58 min

La Mercedes EQE est à l’aise en grands trajets

Avec une autonomie WLTP dépassant les 600 kilomètres, ce n’est pas une surprise que de voir la Mercedes EQE briller dans cet exercice de grands trajets. En effet, en été comme en hiver, elle parvient à parcourir quasiment 300 kilomètres avant d’avoir besoin de se recharger pour la première fois. En terme de coûts, le trajet estival est affiché à 8 euros aux 100 kilomètres, et le trajet d’hiver grimpe à 13,20 euros aux 100 kilomètres.

Cela correspond respectivement à un véhicule thermique consommant autour de 4,50 à 7,30 litres aux 100 kilomètres. Compte tenu de la gamme dans laquelle se place la Mercedes EQE, il est probable qu’un véhicule thermique équivalent soit bien plus onéreux, même en grand trajets. Au quotidien, il n’y a aucune comparaison possible, puisque la Mercedes EQE affiche aisément un coût proche de deux euros aux 100 kilomètres en chargeant à domicile en heures creuses.

Outre la comparaison avec un véhicule thermique, cet exercice nous permet de voir où se place la Mercedes EQE par rapport à ses concurrentes directes. La BMW i4 affiche un coût environ 30 % plus important sur les deux grands trajets, en plus de demander plus temps pour se recharger. Il en va de même pour la Porsche Taycan par exemple, et seules les Tesla Model S et Model 3 arrivent à tirer leur épingle du jeu face à l’EQE.

Toutefois, les véhicules de la firme d’Elon Musk ne sont pas en mesure de proposer des prestations de luxe équivalentes : l’insonorisation, la souplesse des suspensions ou encore la qualité de l’intérieur sont à l’avantage de la Mercedes EQE, indéniablement. Pour celles et ceux qui placent cela au premier plan, nul doute que les quelques dizaines d’euros à débourser en plus lors des grands trajets ne seront pas un facteur décisif dans leur choix de véhicule.

