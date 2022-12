Tesla Model S : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Tesla Model S est-elle le nouveau véhicule de référence en grands voyages ? C’est la question que nous nous posons aujourd’hui, à l’aide de deux trajets de référence.

Comment se place le véhicule phare de Tesla dans notre exercice des grands trajets ? C’est ce que nous allons examiner aujourd’hui, avec la Tesla Model S de 2022 sur nos voyages de référence en été comme en hiver.

Les règles sont toujours les mêmes : le départ s’effectue à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous reviendrons sur les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et verrons si les promesses sont respectées sur des trajets de plus de 800 kilomètres.

Plus bas, vous retrouverez nos tableaux récapitulatifs des différents véhicules que nous avons soumis à l’exercice. Vous pourrez ainsi comparer le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Tesla Model S.

Les caractéristiques de la Tesla Model S

La Tesla Model S offre une autonomie WLTP de 634 kilomètres, ce qui en fait l’une des voitures électriques les plus endurantes du marché. De plus, son accélération fulgurante (3,2 secondes pour atteindre 100 km/h) et ses deux moteurs en font un véhicule très sportif.

Dans notre exercice du jour, cela joue habituellement en défaveur des véhicules électriques, puisque l’autonomie est négativement impactée par la puissance. Mais la Tesla Model S a plus d’un tour dans son sac, étant donné qu’elle est l’un des véhicules les plus efficients et aérodynamiques du secteur.

Enfin, sa puissance de charge de 250 kW au maximum lui permet de se recharger très rapidement, que ce soit sur le réseau de Superchargeurs Tesla ou bien chez Ionity, Fastned et consorts.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner est utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la Tesla Model S de 2022.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un pied d’égalité, nous démarrons les trajets avec 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 95 kWh de la Tesla Model S représentent alors 16 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), et le trajet d’hiver débutera quant à lui à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

530 kilomètres, mais pas d’une traite

Qu’on se le dise : parcourir 500 kilomètres en Tesla Model S n’est aucunement un problème, comme notre trajet d’été de référence le montre. Entre Orléans à Arcachon, pas moins de sept Superchargeurs Tesla sont présents, mais il n’y a besoin que d’un seul arrêt pour arriver à destination avec 20 % de batterie restante.

Le Superchargeur de Saintes est utilisé pendant 9 minutes seulement, pour ajouter 27 kWh. Le coût associé à cette recharge est d’environ 18 euros au tarif actuel des Superchargeurs Tesla.

Seules neuf minutes sont ainsi nécessaires pour avoir assez de batterie et arriver à Arcachon avec 20 % restants. Au total, la durée du trajet est de 4 heures et 47 minutes, pour une consommation moyenne de 189 Wh/km. Cela correspond à une autonomie d’environ 500 kilomètres sur autoroute.

En hiver, qui peut mieux faire ?

Le réseau de Superchargeurs Tesla permet à la Tesla Model S de n’utiliser que ces bornes de recharge sur notre trajet d’hiver. Seules quatre recharges sont nécessaires, pour un total de 33 minutes seulement, ce qui est un record absolu.

Avec environ 50 % de batterie en hiver et par 0 degré, la Tesla Model S semble capable de parcourir plus de 200 kilomètres, c’est pourquoi les recharges sont à la fois assez espacées et très rapides.

En effet, la charge la plus longue peine à dépasser 11 minutes, et la durée totale du voyage est sous la barre des huit heures. Le tarif total est estimé à 72 euros pour la charge rapide. Enfin, la consommation atteint 212 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 445 kilomètres.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 16 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 5 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min

Le nouveau véhicule de référence

Qui peut battre une Tesla Model S sur des grands trajets en 2023 ? C’est la question qui se pose, tant le bilan est positif pour la grande routière de Tesla. En été comme en hiver, elle s’épanouit sur les trajets qui traversent la France, et n’a besoin que de très peu de temps pour remplir sa batterie avant de repartir.

En termes de coûts aux 100 kilomètres, la Tesla Model S est extrêmement bien placée, puisque son trajet d’été coûte 6,38 euros aux 100 kilomètres et le trajet d’hiver 10,32 euros aux 100 kilomètres.

À titre de comparaison, cela est moitié moins cher en été qu’une Peugeot e-208, prouvant qu’une grosse batterie couplée à une excellente efficience est bien la clé des grands voyages à bas coût.

Avec ses 95 kWh utilisables, la première charge à domicile permet à la Tesla Model S de ne pas avoir besoin de beaucoup d’énergie sur la route, là où elle est très chère, pour arriver à bon port avec encore un petit peu de batterie.

L’efficience record à haute vitesse de la Tesla Model S est à souligner, puisque son trajet hivernal à 212 Wh/km de moyenne est très impressionnant. À titre de comparaison, une Hyundai Ioniq 5 sur le même exercice affiche une consommation de 291 Wh/km, soit 37 % de plus.

La Tesla Model S fait partie des véhicules avec lesquels il n’est pas nécessaire de ralentir pour optimiser ses grands trajets, étant donné sa consommation maîtrisée. Elle remporte pour le moment la palme du véhicule le plus adapté aux grands voyages qui traversent le pays.

Bien entendu, elle est réservée à un public ayant un budget plus que conséquent, puisque la version Plaid qui est disponible en ce moment est affichée à 138 990 euros au minimum, et nous imaginons un tarif de plus de 100 000 euros pour l’entrée de gamme.

Fort heureusement, d’autres modèles moins onéreux sont disponibles, notamment la Tesla Model 3 Grande Autonomie à 62 490 euros, et dont les grands trajets ne sont que très légèrement plus coûteux, à la fois en temps et en argent. Mais pour celles et ceux qui ont les moyens, nul doute que la Tesla Model S leur apportera entière satisfaction.

