Peugeot e-208 : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Peugeot e-208 fait partie des véhicules électriques les plus populaires en France, mais suffit-elle pour tailler la route en grands voyages ? C’est ce que nous allons voir dans ce dossier, qui va examiner la durée et les coûts de nos trajets de référence.

Le quotidien en véhicule électrique n’est nullement un problème pour celles et ceux qui ont une solution de charge à domicile. Toutefois, ces derniers ne sont pas épargnés par les difficultés liées aux grands voyages, et c’est justement ce sur quoi nous allons nous concentrer dans ce dossier. Nous allons mettre à l’épreuve la Peugeot e-208, qui est fréquemment l’une des voitures électriques les plus populaires en France.

Nous reprenons les règles habituelles de cet exercice, à savoir : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous allons revenir sur les caractéristiques techniques de la Peugeot e-208, avant de les confronter à la réalité des grands trajets.

De cette manière, en la comparant avec les autres voitures qui ont déjà été examinées par nos soins, vous serez en mesure de déterminer celle qui vous permettra d’arriver à bon port à moindre coût, et le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Peugeot e-208.

Les caractéristiques de la Peugeot e-208

Récemment, la Peugeot e-208 a vu son autonomie WLTP grimper à 400 kilomètres, grâce à une nouvelle batterie dont la capacité utile est de 48 kWh. Sur le papier, elle semble donc tout à fait capable de tailler la route, quitte à accepter de se recharger sur une borne de recharge rapide. À cet effet, la Peugeot e-208 est équipée d’un port Combo CCS qui lui assure de pouvoir se recharger sur l’ensemble des différents réseaux sur le trajet : Ionity, Fastned, Totalenergies ou encore les Superchargeurs Tesla ouverts à tous.

Bien entendu, la norme WLTP est inatteignable dans les conditions que nous imposons ici : il faut donc s’attendre à avoir une autonomie moindre, et à devoir se recharger plusieurs fois pour chaque grand trajet. Peugeot annonce environ 30 minutes de recharge pour atteindre 80 % de batterie, ce qui est dans la moyenne des véhicules électriques actuels.

Toutefois, avec une batterie relativement petite face aux autres voitures électriques que nous avons déjà considéré, il est très probable que la Peugeot e-208 soit en bas du tableau.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la Peugeot e-208.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 48 kWh représentent alors 8,20 euros : nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver, quant à lui, débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Plus d’une heure de recharge pour parcourir 500 kilomètres

Si la densité de chargeurs rapides entre Orléans et Arcachon permet à la plupart des voitures électriques d’effectuer ce trajet sans encombre, il est tout de même nécessaire de s’arrêter quatre fois en Peugeot e-208 pour respecter les consignes imposées selon A Better Route Planner.

Au total, une heure et treize minutes sont consacrées à la charge, qui utilise à la fois le réseau Ionity et une borne de recharge publique située à proximité du Futuroscope.

Ces quatre charges reviennent à 65 euros au tarif actuel de Ionity (0,69 euro le kilowattheure). En ajoutant le coût de la charge à domicile de départ, nous arrivons à un total de 73 euros pour ce trajet estival.

En terme de consommation moyenne, elle est estimée à 229 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 209 kilomètres avec l’intégralité de la batterie, soit presque la moitié de l’autonomie WLTP. En effet, la Peugeot e-208 est plutôt inefficiente à haute vitesse, ce qui la pénalise beaucoup ici.

20 à 30 minutes de recharge tous les 100 kilomètres en hiver

En hiver, c’est encore pire, puisque les arrêts sont situés tous les 100 kilomètres environ. Au total, sept recharges semblent nécessaires pour rallier notre objectif en Haute-Savoie, par une température extérieure de 0 degré.

Les différents réseaux de recharge disponibles le long du parcours sont bien utilisés lors de ce voyage, puisqu’en plus de Ionity et Tesla, nous retrouvons Electra et Allego pour nous permettre d’arriver à destination.

Au total, c’est près de trois heures de charge qu’il faut compter pour ce périple, avec une durée située entre 20 et 30 minutes pour chaque charge. Le coût de la charge rapide est cette fois de 160 euros environ au tarif actuel. En comptant la charge à domicile de départ, cela donne un total de 168 euros pour ce voyage hivernal.

Enfin, la consommation estimée s’envole à 264 Wh/km, ce qui donnerait une autonomie maximale de 180 kilomètres pour la Peugeot e-208. La température extérieure combinée avec le dénivelé positif et la vitesse de croisière élevée aura raison de l’autonomie de la Peugeot e-208, qui fond comme neige au soleil.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 8,20 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min

Voyager en Peugeot e-208 n’est pas impossible, mais il faut vraiment le vouloir

Nous n’irions pas jusqu’à dire que ces trajets seraient un supplice en Peugeot e-208, mais force est de constater que la Française ne brille pas dans cet exercice, loin de là. Il est toutefois nécessaire de garder à l’esprit que sa petite batterie comparée aux autres véhicules est bien un handicap lors des grands voyages, en plus de sa relative grosse consommation sur autoroute.

Ainsi, lors du trajet estival, le coût aux 100 kilomètres atteint 13,80 euros, ce qui est pour le moment un record parmi les différents modèles qui se sont prêtés à l’exercice. Le coût de la charge rapide étant très élevé, plus un véhicule doit se charger sur la route, plus le coût va s’envoler : la Peugeot e-208 n’est donc pas du tout économique lors des longs trajets.

Et si le trajet estival ne vous convainc pas sur le fait que la Peugeot e-208 n’est pas adaptée aux longs trajets, nul doute que le grand voyage en conditions hivernales le fera.

Avec un coût aux 100 kilomètres de 19,80 euros, traverser la France en Peugeot e-208 dans ces conditions devient presque un non-sens. À titre de comparaison, cela est 65 % plus élevé que la Tesla Model 3, ou encore 40 % plus élevé que la Kia EV6 58 kWh.

Il convient alors de réfléchir sur l’intérêt de faire un tel trajet en Peugeot e-208. Quelques pistes d’optimisation existent bel et bien (ralentir sa vitesse de croisière, ou privilégier des bornes de recharge moins onéreuses), mais la meilleure chose à faire est sans doute d’éviter l’autoroute, quitte à couper le trajet en deux avec une nuit de repos.

En effet, il existe de nombreux hôtels offrant une charge la nuit, ce qui peut faire baisser le coût du trajet au final si cela permet d’éviter plusieurs charges rapides. Enfin, nous rappelons que cette série de grands voyages à pour objectif de comparer les différents véhicules sur cet exercice uniquement, ce qui met en avant les forces et les faiblesses de chacun.

La Peugeot e-208 a bien trouvé son public en France, et en tant que véhicule du quotidien, il reste très économique avec un coût aux 100 kilomètres inférieur à trois euros. Par contre, attention aux grands trajets, où l’addition peut être très salée.

