La voiture électrique la plus vendue depuis le début de l’année est française

Avec plus de 9 000 immatriculations, la Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France depuis le début de l'année.

Si les ventes globales de voitures neuves sont en baisse et l’industrie automobile en crise, certains segments se portent tout de même mieux que d’autres. C’est notamment le cas de l’électrique, qui connaît une belle hausse. En effet, rien qu’au mois de juin, ce ne sont pas moins de 22 000 immatriculations qui ont été enregistrées, soit une augmentation de 5 %.

Une belle montée en puissance, alors que les voitures 100 % électriques représentent actuellement 12,1 % du marché français depuis le début de l’année, contre seulement 7,9 % durant les six premiers mois de 2021. Le choix de modèles de plus en plus large, le réseau de bornes de recharge en pleine expansion, les aides financières comme le bonus écologique et les restrictions de circulations sont des pistes à envisager.

Une française en top des ventes

Mais alors, quels sont les modèles qui rencontrent le plus de succès auprès des clients sur l’ensemble des six premiers mois de l’année ? Et bien cocorico, c’est une française, puisqu’il s’agit de la Peugeot e-208, comme le révèle le rapport de AAA Data. Avec 9 712 exemplaires écoulés, la citadine au lion a dépassé la Dacia Spring et a vu ses ventes augmenter de 6 % par rapport à l’an dernier. Sa rivale se place alors en 2ème position, avec 9 203 unités immatriculées.

De son côté, et avec ses 8 922 ventes, la Fiat 500e se place sur la troisième marche du podium, devant la Renault Zoé. La citadine au losange cumule quant à elle 8 125 immatriculations depuis le début de l’année. La Tesla Model 3 arrive quant à elle en 5ème position (7 804 exemplaires), suivie par la Renault Twingo (7 783 exemplaires). Celle-ci a toutefois vu ses ventes grimper de 125 % en juin selon le baromètre de l’Avere-France. Ce dernier indique d’ailleurs une part de marché de 17 % sur le mois de juin pour les voitures 100 % électriques.

Quelques déceptions

On notera quelques belles performances dans ce classement, avec notamment une Renault Mégane E-Tech qui fait son entrée dans le top 10, avec pas moins de 2 799 exemplaires vendus. Pas mal pour un modèle lancé au printemps, qui dépasse certains installés depuis plus longtemps, dont la Citroën ë-C4, qui se place en 12ème position avec 2 471 unités vendues. La Kia EV6 signe aussi un bon démarrage, puisque pas moins de 1 901 voitures ont été immatriculées depuis janvier.

En revanche, c’est mitigé pour Tesla. Si la Model 3 était en première place l’an dernier, elle pâtit notamment de la hausse des prix et descend en 5ème place. Néanmoins, le Model Y connaît une forte progression et arrive en 7ème position avec 3 936 immatriculations, dont 1 964 rien que sur le mois de juin.

Ventes de voitures neuves au mois de juin 2022

Voiture Ventes (juin 2022) Peugeot e208 2 860 Renault Twingo ZE 2 158 Renault Zoé 2 048 Tesla Model Y 1 964 Renault Megane E-Tech 1 854 Fiat 500e 1 843 Dacia Spring 1 325 Tesla Model 3 1 047 Hyundai Kona Electric 618 Citroën ë-C4 568

Ventes de voitures neuves cumulées entre janvier et juin 2022

Voiture Ventes (cumul 2022) Peugeot e208 9 711 Dacia Spring 9 203 Fiat 500e 8 922 Renault Zoé 8 124 Tesla Model 3 7 804 Renault Twingo ZE 7 783 Tesla Model Y 3 936 Peugeot e-2008 3 136 Hyundai Kona Electric 3 056 Renault Megane E-Tech 2 799

