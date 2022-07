Tesla peine à revenir dans la course et reste chahuté par les constructeurs français

Les chiffres de ventes des voitures neuves électriques pour le mois de juin 2022 viennent d'être publiés. Les constructeurs français occupent une place très importante dans le top 10, même si Tesla revient un peu dans la course.

Au mois de mai 2022, on ne trouvait aucune trace de Tesla dans le top 10 des voitures neuves vendues. Et c’est « normal » puisque les livraisons sont sporadiques, selon les arrivées des bateaux en provenance de Chine et des Etats-Unis. Mais avec la nouvelle usine de Berlin, les livraisons devraient être un peu plus lisses d’un mois sur l’autre.

Et justement, pour le mois de juin 2022, selon les données du cabinet AAA Data, on trouve les Tesla Model Y et Tesla Model 3 dans le top 10, mais respectivement aux 4ème et 8ème places. Elle est loin l’époque où le constructeur américain trustait la première place du podium avec sa Model 3 et son tarif intéressant.

Depuis, les constructeurs français ont repris du poil de la bête et hissent de nombreuses de leurs voitures dans ce top 10, avec, par ordre d’apparition : la Peugeot e-208, la Renault Twingo E-Tech, la Renault Zoé, la Renault Mégane E-Tech, la Dacia Spring et la Citroën ë-C4. Fiat (qui fait partie du groupe Stellantis) récupère la 6ème place avec sa Fiat 500 électrique. On trouve le constructeur coréen Hyundai avec sa Kona Electric à la 9ème place.

Au cumul, depuis le mois de janvier 2022, c’est Peugeot qui occupe également la première place avec sa e-208. Tous les autres modèles cités plus haut sont également présents, mais avec un classement légèrement différents. À l’exception de la Citroën ë-C4, remplacée par la Peugeot e-2008.

Les voitures électriques limitent la casse du marché automobile

Le marché de l’automobile est en très fort repli avec une baisse de 14,2 % sur un an et 16,3 % depuis le début de l’année par rapport à 2021. Mais ce n’est pas le cas pour le marché de l’automobile électrique qui est en croissance avec une hausse de 5 % sur le mois de juin 2022 et 29 % au cumul depuis janvier 2022, ce qui donne une part de marché de 13 % pour les véhicules 100 % électriques contre 7 % pour les hybrides rechargeables, 37 % pour l’essence et 18 % pour le diesel.

Ventes de voitures neuves au mois de juin 2022

Voiture Ventes (juin 2022) Peugeot e208 2 860 Renault Twingo ZE 2 158 Renault Zoé 2 048 Tesla Model Y 1 964 Renault Megane E-Tech 1 854 Fiat 500e 1 843 Dacia Spring 1 325 Tesla Model 3 1 047 Hyundai Kona Electric 618 Citroën ë-C4 568

Ventes de voitures neuves cumulées entre janvier et juin 2022

Voiture Ventes (cumul 2022) Peugeot e208 9 711 Dacia Spring 9 203 Fiat 500e 8 922 Renault Zoé 8 124 Tesla Model 3 7 804 Renault Twingo ZE 7 783 Tesla Model Y 3 936 Peugeot e-2008 3 136 Hyundai Kona Electric 3 056 Renault Megane E-Tech 2 799

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.