Au mois d’avril, près d’une voiture neuve sur cinq était électrique en Europe

La star du mois d’avril en Europe est la Fiat 500 électrique, qui arrive en tête des ventes de véhicules électriques. Toutefois, le marché connaît une forte baisse du nombre d’immatriculations de véhicules neufs, en grande partie à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Le marché de l’automobile est en net repli en Europe en avril 2022, avec 821 000 nouvelles immatriculations, contre 1 030 000 au mois d’avril 2021. Cette baisse de 20 % s’explique notamment à cause de la difficulté d’approvisionnement en composants pour la plupart des constructeurs.

Un repli du nombre de ventes de véhicules électriques

Si l’on était habitué à battre des records du nombre d’immatriculations de voitures électriques mois après mois, ce n’est plus vraiment le cas en ce début de second trimestre 2022, comme nous le montre JATO, qui publie des statistiques concernant les ventes de VE sur le Vieux continent.

Si la part des véhicules branchés dans les ventes globales de voitures ne fait qu’augmenter (11 % en avril 2020, 15 % en avril 2021, et 19 % en avril 2022), leur volume est en déclin pour la seconde année consécutive (- 1,4 % en un an). Le souci n’est pas à chercher du côté des acheteurs, qui semblent toujours au rendez-vous, mais bel et bien des difficultés qu’ont les constructeurs à produire et livrer des véhicules.

Pour la première fois de l’histoire, le groupe Stellantis tire son épingle du jeu et est en tête des constructeurs sur le plan des livraisons avec 16 600 unités immatriculées, soit 20 % du marché. Les groupes Volkswagen et Hyundai-Kia complètent le podium du mois d’avril, permettant d’ailleurs à Volkswagen d’être pour le moment le premier constructeur en termes de volumes de véhicules électriques pour l’Europe sur l’année 2022.

La Fiat 500 est la voiture électrique la plus vendue en avril 2022

Comme vous le savez sans doute, Tesla a pour habitude de livrer ses clients européens en provenance de l’usine de Shanghai en fin de trimestre, ce qui explique l’absence de véhicules de la firme d’Elon Musk dans le top 10. Il faudra attendre juin pour voir les chiffres des Tesla Model 3 et Model Y s’approcher du podium.

Quoi qu’il en soit, avec 5 524 unités, la Fiat 500 électrique remporte le prix de la voiture électrique la plus vendue d’Europe en avril 2022, suivie par la Peugeot e-208 (3 730 unités) et la Skoda Enyaq (3 645 unités). Malgré sa fin de commercialisation annoncée, la BMW i3 arrive à la dixième place du classement, à quelques unités de la Renault Zoe, elle aussi en fin de parcours.

