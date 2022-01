BMW dit adieu à l’une de ses voitures électriques emblématiques

Après neuf années de bons et loyaux services, il est temps pour la BMW i3 de quitter le catalogue du constructeur allemand. Sa production cessera en juillet 2022.

Une petite page qui se tourne dans l’histoire de BMW. Sa toute première voiture électrique va bientôt quitter les chaînes de production après neuf années de bons et loyaux services. Préfigurée par un concept-car dévoilé dans le cadre du salon automobile de Francfort en 2011, la BMW i3 a commencé à sortir d’usine en 2013.

Le porte-parole de la firme d’outre-Rhin qui a confirmé la nouvelle à Autocar donne plus de précisions quant au calendrier du groupe : ce dernier mise sur la fin du mois de juillet pour définitivement stopper la production de sa citadine électrique. D’ici cette échéance, BMW estimera avoir assemblé et vendu plus de 250 000 unités.

Pas de successeur officiel

La BMW i3 n’aura pas officiellement de successeur. Ce constat semble d’ailleurs se confirmer au regard des intentions du fabricant, qui prévoit de lancer deux nouveaux véhicules électriques en 2022 appartenant d’un côté au segment des SUV compacts (iX1), et de l’autre aux berlines (i7).

L’entreprise va également ajuster sa stratégie industrielle pour compenser le vide que va laisser la BMW i3. Cette réorganisation apportera notamment à la troisième génération de la Mini Countryman de meilleures ressources en vue de sa production prévue au second semestre de l’année 2022.

Le départ pour d’autres horizons de la BMW i3 n’entrave en rien la stratégie d’électrification du groupe. Bien au contraire, comme a tenu à le souligner le porte-parole. « D’ici la fin de l’année, le groupe BMW aura six modèles électriques sur le marché : ce nombre passera à 13 en 2023 », affirme-t-il.

2023 s’annonce chargée

Cela sous-entend que l’année 2023 devrait être riche en nouveautés et lancements, afin de booster les ventes de l’entreprise et occuper une meilleure place sur un marché européen largement dominé par les Tesla (en volumes de ventes). Bien que les millésimes 2022 et 2023 pourraient faire bouger les choses compte tenu des nouveautés à venir.

La BMW i3 laisse donc la place à de nouvelles machines prêtes à en découdre sur un secteur de plus en plus concurrentiel. Celle qui a subi un profond restylage extérieur en 2017, agrémenté d’une nouvelle batterie et d’une déclinaison S plus performante la même année, a donc fait ses heures pour passer le flambeau à ses aînés.

