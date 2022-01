BMW iX M60 officialisé : un SUV électrique survolté aux performances ahurissantes

La marque BMW a révélé la version M60 de son SUV électrique iX dans le cadre du CES 2022. Déjà disponible en France, ce modèle met le paquet sur les performances… pour un prix très onéreux.

Testée par la rédaction, la BMX iX nous avait séduits à plus d’un titre grâce à un confort honorable, une insonorisation réjouissante, l’originalité de l’habitacle et surtout, les performances. Et pour ceux qui chercheraient des sensations encore plus fortes à bord d’un SUV électrique, la BMX iX M60 semble être faite pour vous.

Ce véhicule branché a été officiellement présenté par la firme d’outre-Rhin dans le cadre du CES 2022. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les ingénieurs n’y sont pas allés de main morte pour booster sa puissance. Déjà, la présence de la lettre « M » classe cette automobile dans la catégorie des voitures performantes.

BMW sort le grand jeu

Ensuite, BMW la désigne comme le « véhicule électrique le plus puissant et le plus rapide jamais produit » par le groupe. Plus concrètement, cette BMX iX M60 (transmission intégrale) cumule une puissance de 455 kW (619 ch), ainsi qu’un couple de 1015 Nm en mode Sport et 1100 Nm avec le Launch Control – une aide électronique pour les départs arrêtés.

Ce SUV revendique une vitesse maximale de 250 km/h pour une accélération percutante de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Même la Tesla Model X (Transmission intégrale) ne fait pas mieux avec ses 3,9 secondes. En revanche, la version Performance la surclasse avec un temps encore plus faible de 2,6 secondes.

Pour garantir une autonomie décente, les équipes de l’entreprise ont intégré une batterie de 111,5 kWh, qui lui confère un rayon d’action de 566 kilomètres WLTP, soit six kilomètres de plus que la Tesla Model X la plus endurante. Son accumulateur profite par ailleurs d’une charge rapide (DC) de 200 kW, qui permet de récupérer 150 km en 10 minutes.

Amortisseurs adaptatifs

Côté confort, cette iX M60 opte pour des suspensions pneumatiques sur les deux essieux avec amortisseurs adaptatifs, ainsi qu’une barre antiroulis sur l’essieu arrière. Ajoutez à cela des jantes de 21 pouces disponibles de série.

Selon le communiqué de presse envoyé à la rédaction, l’intérieur du véhicule fait la part belle aux matériaux recyclés (aluminium secondaire, plastique, bois certifié FSC, cuir tanné à l’extrait de feuilles d’olivier, filets de pêche pour les garnitures et tapis de sol) et aux technologies embarquées.

L’habitacle accueille notamment un BMW Curved Display, un affichage tête haute, un système Hi-Fi Bowers et Wilkins Diamond Surround Sound et un pack chauffant pour l’avant et l’arrière. Il est aussi question des projecteurs BMW Laser, de mises à jour logicielles à distance et d’une compatibilité 5G.

BMW iX M60 : date de sortie et prix en France

La signature sonore de la iX M60 a enfin été réalisée par le célèbre compositeur Hans Zimmer, qui a élaboré différentes sonorités selon le mode de conduite utilisé.

La BMW iX M60 sera produite en Allemagne, dans l’usine de Dingolfing. Déjà disponible à la commande en France au prix piquant de 132 000 euros TTC, le véhicule débarquera ensuite sur nos routes à partir de juin 2022.

