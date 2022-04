BMW lance une offre pour rattraper ceux qui sont tentés par Tesla et ses Superchargeurs

BMW offre la recharge sur l’ensemble des bornes du réseau Ionity à tous les clients qui achèteront un modèle électrique neuf cette année.

On le sait, les constructeurs doivent tous verdir leur gamme et réduire leurs émissions de CO2. En effet, depuis l’année dernière, ces derniers sont soumis à la réglementation CAFE mise en place par l’Union Européenne, sanctionnant sévèrement les marques dont la gamme émet trop de gaz à effet de serre. Et les amendes grimpent vite, à hauteur de 95 € par voiture vendue et par gramme au-dessus de la limite fixée.

Autant dire que les marques automobiles ont donc tout intérêt à réduire leurs ventes de modèles thermiques et d’accélérer la cadence sur l’électrique. Et tout est bon pour y arriver, que ce soit grâce au bonus écologique, bien sûr, mais pas que. En effet, nombreux sont les constructeurs à proposer des remises et autres gestes commerciaux plus ou moins importants, afin d’inciter les clients à passer au zéro-émission.

Une offre alléchante

C’est justement le cas de BMW, qui vient d’annoncer la mise en place d’une offre commerciale pour le moins intéressante. En effet, la firme munichoise a décidé d’offrir un an de recharge gratuite sur l’ensemble des bornes du réseau Ionity à tous ses nouveaux clients. Tous ceux décidant d’acheter un modèle neuf de la gamme électrique du constructeur seront alors éligibles à ce geste, qui devrait séduire les plus hésitants.

Tous les modèles zéro-émission du catalogue sont donc concernés, que ce soit les nouvelles BMW iX3, i4 et iX, ainsi que la future BMW i7, rivale de la Tesla Model S et bientôt officialisée. En revanche, on remarque que la petite citadine i3 est quant à elle exclue de cette offre, sans doute car celle-ci ne devrait pas tarder à quitter la gamme. Le futur iX1, qui arrivera plus tard dans la gamme n’est pas concerné non plus.

Un code promotionnel

Une fois l’achat finalisé, il faudra encore faire quelques petites opérations pour profiter de l’offre. En effet, dix jours maximum après la livraison, un code promotionnel vus sera envoyé. Vous aurez ensuite trente jours pour l’enregistrer dans l’application BMW Charging, en ayant au préalable créé un compte. Enfin, il vous sera également demandé d’inscrire le numéro de châssis du véhicule nouvellement acquis.

Une fois tout cela effectué, vous pourrez alors vous brancher gratuitement pendant un an sur l’intégralité des 500 bornes Ionity de France, réparties dans 10 stations. Au terme de cet essai, il vous faudra alors souscrire à un abonnement ou payer chaque charge individuellement.

