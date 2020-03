BMW à l’oeuvre sur une Série 7 entièrement électrique, la plus puissante de la lignée

Symbole d'un marché qui se détourne peu à peu du thermique, BMW a annoncé que sa prochaine Série 7 serait déclinée en version électrique... et c'est ce modèle qui sera le plus puissant de la lignée.

À défaut d’une M7 pour compléter par le haut sa prochaine cuvée de Série 7, BMW mise sur une gamme déclinée en hybride, mais aussi en électrique. Mieux, la marque allemande a indiqué à l’occasion d’une conférence de presse que ce modèle entièrement électrique serait le plus puissant de la fratrie, qui comportera bien entendu des versions thermiques « traditionnelles » en essence et diesel.

Ces quatre déclinaisons du futur haut de gamme du géant bavarois seront par ailleurs basées sur une seule et même plateforme. En somme, seul le système de propulsion changera en fonction du modèle choisi.

Une Série 7 électrique puissante, très puissante…

« La prochaine génération de la série 7 sera disponible avec quatre moteurs : essence, diesel, hybride rechargeable et entièrement électrique », a ainsi confirmé Oliver Zipse (membre du conseil d’administration de BMW). « Tous ces moteurs seront basés sur une architecture unique. Et la série 7 la plus puissante, sera entièrement électrique ».

Pour aller plus loin

Les différentes prises pour voitures électriques

Si l’on ignore encore si cette mouture électrique sera baptisée i7, elle pourrait être — au moins — aussi puissante que les modèles les plus véloces du haut de gamme BMW actuel. La Série 7 la plus performante actuellement est la M760i, note CarScoops. Cette dernière embarque notamment un moteur V12 6,6 litres bi-turbo pour 600 chevaux et 850 Nm de couple. Elle dispose en outre d’une boîte automatique huit vitesses, de quatre roues motrices et se montre capable d’atteindre les 100 km/h en un peu plus de 3,6 secondes pour une vitesse maximale de 250 km/h.

Crédit : CarScoops

La nouvelle Série 7 électrique devrait en faire autant et pourrait même être plus rapide encore. Dans sa déclinaison la plus puissante, cette dernière profiterait en effet de 650 chevaux et d’une autonomie de 700 kilomètres grâce à une batterie de 120 kWh. Le modèle le moins puissant se contenterait pour sa part du même moteur que la BMW i4, couplé à une batterie de 80 kWh seulement. Avec sa Série 7 électrique, BMW souhaiterait, entre autres, concurrencer la Tesla Model S ou encore la future Mercedes-Benz EQE.