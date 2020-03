Mercedes EQE : cette future rivale de la berline Tesla Model S se montre lors d’essais hivernaux

Le pendant électrique de la Mercedes Classe E, j’ai nommé l’EQE, a été aperçu dans le nord de l’Europe dans le cadre de tests hivernaux. L’occasion de jeter un oeil plus attentif à cette future concurrente de la Tesla Model S lancée en 2022 par le groupe allemand.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Déterminé à ne pas se laisser distancer par ses compatriotes et autres concurrents européens et américains, Mercedes a entrepris un virage vers l’électrique au travers d’une stratégie simple : reprendre peu ou prou les design de ses porte-drapeaux thermiques, et décliner le tout en une version électrique. À l’image de l’EQC (équivalent du GLC), de l’EQA (équivalent du GLA) et du van EQV (équivalent du Classe V).

Autonomie : vers les 600 km ?

Le prochain élu placé en haut de cette liste n’est autre que l’EQE, grandement inspiré de la berline Classe E. Et en ce début d’année 2020, l’automobile électrique a discrètement été immortalisée par le média Carscoops dans le cadre de tests hivernaux effectués dans le nord de l’Europe. Autrement dit, le véhicule poursuit sa phase de développement comme il se doit avant une première exhibition au salon de Munich 2021.

Considérée comme l’une des prochaines rivales de la Tesla Model S, l’EQE s’attaquera au segment des berlines forte d’un double moteur, l’un situé à l’avant, l’autre à l’arrière. Basée sur la plateforme Modular Electric Architecture (MEA), la voiture développerait une puissance d’environ 400 chevaux, pour une autonomie tutoyant les 600 kilomètres, à en croire les informations d’Autocar publiées l’année dernière.

Du pain sur la planche

Avec des livraisons attendues pour le cru 2022, l’EQE aura un retard considérable à rattraper au moment de son lancement, notamment en terme d’image et de fiabilité. En face, la concurrence aura eu le loisir de faire ses preuves sur un marché qui se durcit de mois en mois. A la firme d’outre-Rhin de proposer un produit digne de ce nom capable de séduire les consommateurs.