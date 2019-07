Un an à peine après sa présentation, le SUV électrique Mercedes EQC a le droit à sa grille tarifaire française : il faudra débourser la somme de 78 950 euros pour la version AMG Line, et encore plus pour l’Edition 1886.

Ils se faisaient attendre, les voilà enfin. Les prix du SUV Mercedes EQC ont récemment été dévoilés par la filiale de Daimler, dix mois après sa présentation lors d’un événement organisé à Stockholm. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va falloir débourser des sommes d’argent plutôt rondelettes pour se le procurer. Tâchons tout d’abord de vous (re)présenter plus en détail ce modèle zéro émission.

Décliné en deux versions, l’EQC s’équipe de deux moteurs électriques asynchrones pour une puissance totale de 408 chevaux et un couple de 760 Nm. De quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 5,1 secondes, et de tutoyer la vitesse maximale de 180 km/h. Sa batterie de 80 kWh lui confère quant à elle une autonomie comprise entre 374 et 414 kilomètres.

Système de recharge sans fil

Sur le plan de la recharge, comptez onze heures sur une Wallbox (courant alternatif de 7,4 kW) pour retrouver 100 % de son énergie et 40 minutes sur une borne Ionity (courant continu 110 kW) pour atteindre les 80 %. Pour consulter l’ensemble des équipements de la version AMG Line — la moins chère — n’hésitez pas à télécharger la brochure complète mise à disposition de tous sur ce lien.

La déclinaison Edition 1886 se distingue sur plusieurs points : une grille de calandre Black-Panel avec lamelles et cadre en finition noir brillant, des jantes alliage de 20 pouces, ainsi qu’une plaquette sur l’aile dotée de bandes chromées et d’un monogramme spécifique 1886. À l’intérieur, les équipes du groupe ont ajouté un affichage tête haute, un système de recharge sans fil, un toit ouvrant électrique ou encore des caméras panoramiques à 360°.

Au-dessus des 90 000 euros

D’autres éléments classent cette version au-dessus de sa cousine, comme le tapis de sol en velours avec inscription brodée « EQC », des inserts décoratifs en finition matrice argentée et un volant sport multifonction en cuir. Les deux modèles s’équipent par ailleurs d’un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et d’un écran tactile « haute résolution à commandes tactile » de la même taille, peut-on lire.

Une kyrielle de coloris compose l’offre, que voici : Blanc polaire, Noir, Bleu cavansite, Bleu brillant, Gris graphite, Argent high-tech, Noir obsidienne, Gris sélénite, Blanc diamant brillant, Gris sélénite magno et Rouge jacinthe métallisé. Pour un prix global de 78 950 euros pour l’EQC AMG Line et de 92 450 euros pour l’EQC Edition 1886.