BMW i4 : le concept-car à 600 km d’autonomie montre son habitacle futuriste

Faute d'un salon à Genève, BMW dévoile de nouvelles informations sur sa concept car BMW i4 qui sera fabriquée en Allemagne.

Elle aurait dû être présentée au salon international de l’automobile de Genève, mais l’épidémie COVID-19 a eu raison du salon. Peu importe, voici la BMW i4, ou en tout cas de nouvelles images et informations de la part de BMW en attendant une présentation complète prévue en 2021.

Comme nous l’avions appris en novembre 2019, la BMW i4 est d’abord un coupé électrique doté d’une portée de 600 km, c’est-à-dire plus que la majorité des véhicules commercialisés par Tesla à ce jour. C’est aussi un meilleur chiffre que les 323 kilomètres annoncés pour la Porsche Taycan Turbo.

Un moteur équivalent à un V8

L’autonomie ne fait pas tout, BMW promet un moteur de 390 kW soit 530 chevaux. D’après la marque, ce nouveau moteur sera tout simplement un équivalent du moteur V8 utilisé par le constructeur dans ses véhicules. Cela permet à la BMW i4 d’atteindre les 100 km/h en seulement 4 secondes.

BMW précise qu’il s’agit là de sa 5e génération de motorisation électrique, qui comprend tous les composants permettant à la voiture de rouler, du moteur à la roue en passant par la batterie. Cette 5e génération sera également utilisée dans le BMW iX3.

Intérieur futuriste

L’essentiel des nouvelles images partagées par BMW se concentre sur l’intérieur du véhicule et pour cause, c’est bien cela que les visiteurs du salon de Genève devaient découvrir.

BMW semble avoir eu un mot d’ordre : le verre. Le constructeur a décidé d’en recouvrir l’essentiel de l’habitacle du véhicule. Les voyageurs ne manqueront donc aucun paysage extérieur.

On parle de verre, mais on peut aussi mentionner le grand écran tactile courbé qui s’étend du volant jusqu’au centre du véhicule, et même légèrement du côté du passager. La marque suit ici ce que Tesla et d’autres marques proposent dans leurs voitures avec un large écran d’infodivertissement.

BMW promet que la plupart des éléments de design du concept-car seront toujours là pour le modèle prévu pour la production de masse. Le constructeur promet notamment d’utiliser le même écran tactile courbé.

Trois modes d’affichage seront proposés : Sport, Core et Efficient. Ils changeront l’apparence de l’interface pour s’adapter aux goûts de la conductrice ou du conducteur, mais aussi des lumières de l’habitacle.

Fabrication en Allemagne

La BMW i4 sera fabriquée dans l’usine de Munich en Allemagne après un investissement de 200 millions d’euros pour moderniser les chaînes de fabrication. Le lancement est prévu en 2021.