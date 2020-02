Coronavirus : le Salon International de l’Automobile de Genève est lui aussi annulé

Les craintes autour du coronavirus ont poussé les autorités à annuler le Salon International de l'Automobile de Genève. 600 000 visiteurs étaient attendus.

Encore un ! Après le MWC, le Salon International de l’Automobile de Genève est annulé. Contrairement au MWC, les organisateurs n’ont pas pris la décision. Le site d’informations Le Temps.ch explique que cette mesure revient au conseil fédéral qui a tout simplement interdit l’événement.

Prévu du 5 au 15 mars, il devait accueillir plus de 600 000 visiteurs. Mais les inquiétudes autour du coronavirus mais surtout la montée de l’épidémie en Europe et en Suisse ont poussé les autorités helvétiques à interdire tout événement regroupant plus de 1000 personnes. Le GIMS (Gevena International Motor Shows) qui organise l’événement devrait officialiser l’annulation lors d’une conférence de presse prévue dans la journée. La question d’un éventuel report sera certainement soulevée.

Pour l’heure, les constructeurs et exposants ne se sont pas exprimés. Comme ceux du MWC, ils pourraient organiser des événements annexes, locaux, pour dévoiler leurs nouveautés. Certains opteront peut-être pour des retransmissions vidéo en ligne.

Annulations en séries

Le Salon International de l’Automobile de Genève n’est pas le premier événement majeur à faire les frais du coronavirus. Le Mobile World Congress (salon mondial du mobile) qui se tient chaque année à Barcelone a lui aussi été annulé. Si les marques ont organisé des conférences locales retransmises sur YouTube, de nombreux exposants n’ont pas pu profiter de cette vitrine.

Au-delà de l’annulation de salons, le coronavirus fait craindre des répercussions économiques inédites. La Chine, épicentre du virus, accueille les usines des plus grandes entreprises mondiales, tous secteurs confondus.

Dans quelques secteurs, on commence à s’inquiéter. Certaines usines localisées près du foyer du virus tournent au ralenti, quand elles ne sont pas tout simplement mises à l’arrêt. Foxconn qui assemble les iPhone a même considérablement augmenté le salaire de ses employés pour les encourager à venir travailler malgré les risques encourus.

Quoi qu’il en soit, le Salon International de l’Automobile de Genève n’est certainement pas le dernier événement majeur à être annulé. Sony a annoncé qu’il ne participerait pas à la GDC et à PAX à cause du coronavirus. La suite au prochain épisode.