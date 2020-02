PS5 : Sony ne fera pas d’annonce à la GDC et à PAX à cause du Coronavirus

Sony a annoncé qu'il ne serait pas présent à la Game Developer Conference, ni au salon PAX East. La marque ne pourra pas y présenter des nouveautés de la PS5.

L’épidémie du Coronavirus continue d’avoir un effet sur les événements et salons ouverts aux professionnels ou au grand public. Après l’annulation du MWC 2020, de plusieurs conférences liées, et d’une conférence Facebook prévue à l’origine en mars, c’est Sony qui prévient que les employés de la marque n’iront ni à la PAX East ni à la GDC.

The Last Of Us Part II rate sa démo

La PAX East est un salon grand public autour de la culture populaire aux États-Unis. Dans le domaine des jeux vidéo, ce n’est clairement pas un salon aussi important que l’E3, auquel Sony n’ira pas non plus, ou la Gamescom.

C’est quand même un salon où Sony avait prévue de faire une démonstration de The Last Of Us Part II sur PlayStation 4.

Game Developer Conference : un salon important en 2020

Le plus important c’est surtout l’annulation de la présence de Sony à la Game Developer Conference. La GDC est un salon qui prend de plus en plus d’importance d’année en année. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un événement professionnel dédié aux créateurs de jeux vidéo et donc un moment fédérateur pour l’industrie.

C’est à cette occasion que Google avait levé le voile sur son service de cloud gaming Google Stadia en 2019. Cette année, la GDC est particulièrement attendue, car Microsoft et Sony devraient, ou auraient dû, présenter plusieurs nouveautés de leurs consoles next gen aux développeurs.

Dans l’agenda public de la GDC 2020, on peut par exemple y lire que Microsoft fera une session sur les avantages de l’intégration d’une accélération audio hardware au sein de ses consoles de nouvelle génération.

On peut aussi voir qu’une présentation par les développeurs de Forza Motorosport est prévue pour montrer leurs avancées permises par la nouvelle Xbox, et notamment le ray tracing.

Sony aurait dû normalement organiser le même genre de sessions pour discuter des avantages de la PS5. La marque sera finalement absente de la GDC 2020. Facebook (Oculus) a également annoncé son retrait de la GDC 2020. Reste à voir si d’autres acteurs suivront et si le salon pourrait, comme le MWC, être à son tour annulé.