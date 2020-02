Oppo Find X2 : l’annonce est officiellement repoussée après l’annulation du MWC 2020

L'annulation du Mobile World Congress 2020 a des conséquences sur toute l'industrie mobile. Oppo qui prévoyait le lancement de son fleuron le Find X2 est contraint de repousser l'annonce.

L’annonce du Oppo Find X2 était déjà actée. L’événement était prévu le 22 février à 14 heures à Barcelone et le fabricant avait déjà envoyé ses invitations à la presse. C’était un événement crucial pour le fabricant qui continue sa conquête internationale, en particulier en France, et qui pourrait être le remplaçant idéal de Huawei en occident.

Cette conférence devait avoir lieu en marge du Mobile World Congress 2020, mais l’organisateur du salon a annoncé son annulation pure et simple en raison des risques posés par le coronavirus. Oppo a confirmé ce matin que l’annonce du Find X2 est repoussée.

L’annonce est repoussée en mars

OPPO comprend et respecte la décision d’annuler le MWC 2020 de Barcelone prise par GSMA. De notre côté et après mûre réflexion, nous avons également décidé de reprogrammer l’événement de lancement mondial du OPPO Find X2, initialement prévu le 22 février, au mois de mars.

Oppo n’est pas le seul à avoir annulé des événements autour du MWC 2020. Xiaomi a également annoncé que le lancement international des Mi 10 et Mi 10 Pro était repoussé, mais les deux smartphones ont déjà été dévoilés en Chine. Dans le cas d’Oppo, on ne connait pas encore tout du Find X2, qui a plutôt bien résisté aux fuites jusqu’à présent, mais on sait désormais que la présentation aura lieu en mars.