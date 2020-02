Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro dévoilés : caractéristiques, design et prix en hausse

Xiaomi a officiellement dévoilé les Mi 10 et Mi 10 Pro en Chine ce matin. Les deux smartphones devraient être lancés internationalement à la fin du mois.

Comme prévu, Xiaomi a levé le voile sur son nouveau fleuron de début d’année en Chine ce matin. Il est décliné en deux modèles : Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro.

Design

Comme l’avaient prévu certaines rumeurs, le Xiaomi Mi 10 reprend beaucoup d’éléments de design du Xiaomi Mi Note 10 avec notamment un écran AMOLED incurvé à l’avant et un module photo rectiligne à l’arrière. L’écran est cette fois percé, avec petite bulle en haut à droite de l’écran. Le fabricant promet des bordures encore amoindries, de seulement 3,32 mm sous l’écran.

Le Xiaomi Mi 10 intègre un écran AMOLED de 6,67 pouces DCI-P3 et HDR10+, avec un taux de rafraichissement à 90 Hz, en dessous des 120 Hz promis par Samsung et OnePlus, avec un taux d’échantillonnage à 180 Hz. Cela devrait rendre l’interface MIUI plus fluide et l’écran plus réactif. Sur le Mi 10 Pro, Xiaomi annonce que l’écran aura été calibré avec soin et promet un DeltaE équivalent à 1,1.

Le Xiaomi Mi 10 Pro intègre bien deux haut-parleurs stéréo situés en dessous et au-dessus du smartphone. Il s’agit des mêmes haut-parleurs et ils sont symétriques, pour offrir un son réellement stéréo.

Caractéristiques

La grande force du Xiaomi Mi 10 c’est d’abord l’intégration du Snapdragon 865, le meilleur SoC de Qualcomm pour ce début d’année, qui ajoute en plus une compatibilité 5G au smartphone à la fois SA et NSA.

Le SoC est épaulé par de la mémoire RAM LPDDR5 de nouvelle génération, de 8 à 12 Go, et du stockage UFS 3.0 aujourd’hui classique sur les appareils haut de gamme, de 128 à 256 Go.

Le Xiaomi Mi 10 intègre une batterie de 4780 mAh qui pourra être chargé rapidement en 30W avec ou sans fil. Le Xiaomi Mi 10 Pro intègre de son côté une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire à 50W, et une charge sans fil à 30W.

Appareil photo

Le Xiaomi Mi 10 Pro reprend là où le Mi Note 10 s’arrêtait en 2019, avec pas moins de 4 appareils photo au dos, avec le fameux capteur 108 MP :

capteur principal de 108 MP, 1/1,33 pouce avec objectif f/1,69 équivalent 25 mm et stabilisation optique

ultra grand angle 20 MP, 1/2, 8 pouce avec objectif f/2,2 équivalent 16 mm

téléobjectif court de 12 MP, 1/2, 6 pouce avec objectif f/2 équivalent 50 mm

téléobjectif long de 8 MP, 1/4, 4 pouce avec objectif f/2 équivalent 94 mm et stabilisation optique

Le module photo du Xiaomi Mi 10 est forcément un peu moins impressionnant :

capteur principal 108 MP

ultra grand angle avec capteur 13 MP

profondeur de champ 2MP

mode Macro 2 MP

Prix et disponibilité

Les fuites évoquaient un prix en forte hausse pour les Mi 10 et Mi 10 Pro, et le lancement chinois confirme cette tendance. Voici les prix des Xiaomi Mi 10 :

128/8 Go : 3999 yuans (environ 527 euros HT)

256/8 Go : 4299 yuans (566 euros HT)

256/12 Go : 4699 yuans (619 euros HT)

À titre de comparaison, le Xiaomi Mi 9 avait été annoncé à 2999 yuans en Chine en 2019 pour 6/128 Go et 3999 yuans pour la version transparente avec 12/256 Go. C’était les mêmes prix que le Mi 8 en son temps.

Les prix du Xiaomi Mi 10 Pro sont encore plus élevés :

256/8 Go : 4999 yuans (658 euros HT environ)

256/12 Go : 5499 yuans (725 euros HT environ)

512/12 Go : 5999 yuans (790 euros HT environ)

Comme vous pouvez le voir, on parle ici des prix pratiqués en Chine, donc sans taxe, et ils sont déjà très élevés. Cela présage bien d’un lancement en France au tarif moins concurrentiel et plus classique de smartphones haut de gamme.

Lancement en Europe à la fin du mois

Ici c’est le moment où nous devions vous indiquer que le Xiaomi Mi 10 et le Mi 10 Pro seront officialisés le 23 février 2020 à Barcelone dans le cadre du MWC 2020. La marque l’avait déjà officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux.

Problème, le MWC 2020 est tout simplement annulé en raison de l’épidémie du coronavirus. On ne sait donc pas pour le moment si la conférence de Xiaomi aura toujours lieu ou si l’événement a été repoussé. Quoi qu’il en soit, le lancement international du Mi 10 à court terme ne devrait pas être remis en cause.