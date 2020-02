Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : le lancement mondial est repoussé à une date inconnue

Suite à l'annulation du MWC 2020, Xiaomi a décidé de repousser le lancement international des Mi 10 et Mi 10 Pro. On ignore encore quand les smartphones seront présentés en Europe, et donc en France.

Au lendemain de l’annonce de l’annulation du Mobile World Congress de Barcelone, et quelques heures après l’annonce, en Chine, de ses Mi 10 et Mi 10 Pro, Xiaomi a finalement annoncé ce jeudi que le lancement européen des deux smartphones était repoussé.

Une annonce qui ne surprend pas particulièrement, puisque l’annonce officielle des deux appareils devait se faire à Barcelone, le 23 février prochain, la veille de l’ouverture du MWC 2020. Si Xiaomi avait initialement maintenu sa participation au salon de Barcelone, son annulation rend les choses plus compliquées pour la marque chinoise.

Xiaomi ne pourra dès lors pas profiter des nombreux journalistes présents sur place pour le lancement de son appareil. « La sécurité des employés de Xiaomi, de nos partenaires, des journalistes et de nos invités étant notre principale priorité, nous repoussons notre lancement mondial de la gamme mi 10 initialement prévue le 23 février », indique ainsi le constructeur.

Un lancement européen repoussé, mais sous quelle forme ?

Dans son communiqué mis en ligne ce jeudi, Xiaomi annonce qu’il « organisera un événement séparé en Europe à une date ultérieure ».

On ignore encore quelle forme prendra ce lancement. En chine, Xiaomi avait initialement prévu une grande conférence de presse pour le lancement de ses deux nouveaux smartphones. La présentation a finalement eu lieu dans le cadre d’une vidéo en direct retransmise uniquement sur Internet. On ignore encore si le lancement européen prendra la même forme ou si Xiaomi prévoira malgré tout une conférence à part entière.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ont déjà été présentés en Chine où ils sortiront d’ici le 18 février entre 3999 et 5999 yuans (527 et 790 euros HT) selon le modèle et la configuration. Le lancement européen devrait surtout permettre de connaître les prix en euros et la date de lancement en France.