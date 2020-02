Le coronavirus pourrait modifier le lancement des Xiaomi Mi 10 et Black Shark 3

En raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, les lancements des Xiaomi Mi 10 et Black Shark 3 ne pourraient pas se faire sous la forme de conférences de presse traditionnelles. Les smartphones devraient donc être officialisés uniquement en streaming.

Si le lancement européen des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro devrait avoir lieu lors du Mobile World Congress, à la fin du mois, l’officialisation des smartphones en Chine devrait être faite quelques jours auparavant. Néanmoins, contrairement aux habitudes de la marque, Xiaomi ne devrait pas tenir de véritable conférence de presse.

Pour aller plus loin

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : un capteur photo de 108 mégapixels serait bien au programme

Le site GizmoChina rapporte en effet qu’en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine, Xiaomi pourrait décider de faire une conférence uniquement en ligne. « Un leaker connu pour ses bonnes informations indique que l’événement de lancement des gammes Xiaomi Mi 10 et Black Shark 3 aura lieu en ligne. Cela permettrait au constructeur d’économiser l’argent de la location d’un lieu pour une conférence classique », indique ainsi GizmoChina.

Le lancement du Black Shark 3 aura lieu uniquement en streaming

Par ailleurs, le site rapporte les propos de Lou Yuzhou, PDG de Black Shark. Celui-ci a déjà annoncé sur le réseau social chinois Weibo que la présentation du prochain smartphone de la marque, le Black Shark 3, se fera uniquement en streaming. « En raison de la situation épidémique actuelle, la conférence de presse traditionnelle, avec un rassemblement de personnes, n’est pas tenable. Comment Black Shark pourrait-il tenir une conférence de haute qualité en ligne ? Si vous avez des suggestions », indique-t-il.

Depuis quelques semaines, l’économie chinoise tourne au ralenti. Plusieurs villes ont été mises en quarantaine en raison du coronavirus. Par ailleurs, certains lieux de rassemblement, comme les marchés, ont tout simplement été fermés jusqu’à nouvel ordre, comme l’indiquait le youtubeur Strange Parts dans une récente vidéo.

On devrait cependant avoir plus d’informations sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro d’ici quelques semaines. Selon GizmoChina, le constructeur devrait annoncer cette semaine la date de présentation en Chine de ses nouveaux smartphones. Ils devraient ensuite être dévoilés en Europe lors du Mobile World Congress de Barcelone.