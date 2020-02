Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : un capteur photo de 108 mégapixels serait bien au programme

Le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro devraient tous les deux profiter d'un capteur de 108 mégapixels selon de nouvelles preuves découvertes avant leur officialisation.

Les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro font partie des smartphones les plus attendus de 2020 et tout porte à croire qu’ils seront très bientôt officialisés. Quelques informations ont déjà circulé au sujet de ces deux appareils, mais la dernière en date concerne leur appareil photo.

XDA Developers explique en effet avoir de bonnes raisons de croire que les deux smartphones embarqueront un capteur principal de 108 mégapixels au sein de leurs modules photo respectifs. Le média rappelle en effet que le Xiaomi Mi Note 10 intègre déjà un tel composant, mais que la marque chinoise — quatrième dans le top mondial — travaille depuis un certain temps sur quatre autres smartphones profitant du même fameux capteur de 108 mégapixels : l’ISOCELL Bright HMX de Samsung.

Le capteur de 108 mégapixels se précise

Le site spécialisé liste ainsi les noms de code des quatre appareils concernés découverts il y a quelques mois : Tucana, Draco, Umi, et Cmi. Le premier s’est révélé être le Mi Note 10 Pro et le deuxième désigne le concept phone Xiaomi Mi Mix Alpha. Restent donc Umi et Cmi. Or XDA Developers affirme pouvoir confirmer que ces deux-là sont le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro après avoir pu analyser leurs fichiers texte build.prop — à la racine du système Android.

Par un simple syllogisme, le média en déduit donc que les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro auront droit à un capteur de 108 mégapixels. On apprend au passage que le fichier build.prop confirmerait aussi que les deux futurs smartphones seraient propulsés par le flambant neuf Snapdragon 865.

Rappelons aussi que le Xiaomi Mi 10 Pro devrait avoir droit à des haut-parleurs intelligemment placés. Rendez-vous — espérons-le — au MWC 2020 à Barcelone pour assister à l’officialisation de ces smartphones.