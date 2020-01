Le Xiaomi Mi 10 serait bien le 1er à avoir le S865 avec un lancement proche

Le fondateur de Xiaomi confirme que le Mi 10 arrivera avant le 31 mars et serait bien le premier à embarquer le Snapdragon 865.

Xiaomi et Qualcomm sont des partenaires de longue date désormais, ce qui a permis au constructeur chinois d’être parmi les premiers à présenter des smartphones équipés des Snapdragon 845 et Snapdragon 855, les SoC phares du concepteur de puces américain en 2018 et 2019. En 2020, ce duo pourrait de nouveau fonctionner de concert pour présenter leurs technologies ensemble.

Lei Jun, le fondateur de la marque, aurait confirmé que le Xiaomi Mi 10 serait bien lancé au premier trimestre 2020 selon MyDrivers. Si cela n’a rien de très surprenant si l’on se fie calendrier habituel du constructeur, la source indique également que ce smartphone « lancera la plateforme Snapdragon 865 ».

Le Xiaomi Mi 10 serait donc le premier smartphone avec un Snapdragon 865, devant Meizu qui espérait voler la vedette en 2020 avec son Meizu 17, et Samsung qui prévoit d’annoncer son Galaxy S20 le 11 février. Ce dernier devrait embarquer un Exynos 990 en Europe, mais un Snapdragon 865 aux États-Unis et en Corée.

Une présentation le 11 février ?

Certaines rumeurs laissaient entendre que le Xiaomi Mi 10 pourrait également être présenté le 11 février, en parallèle de l’événement de Samsung. Si Xiaomi veut être le premier à présenter un smartphone équipé de la puce haut de gamme de Qualcomm, cette rumeur pourrait donc être avérée. Décalage horaire oblige, la présentation en Chine aurait lieu quelques heures avant le show américain du géant coréen.

Lorsque MyDrivers parle du « lancement » du Snapdragon 865, il pourrait également s’agir du premier appareil commercialisé et non du premier à être annoncé. Xiaomi ayant l’habitude de proposer ses smartphones très rapidement après ses annonces, c’est une possibilité à envisager.

Rendez-vous fin février pour l’Europe

Quoi qu’il en soit, Xiaomi a pour habitude de lancer ses smartphones en deux étapes : une première conférence en Chine à destination du marché asiatique, et une seconde annonce pour le Vieux Continent. Dans notre cas, il faudra certainement patienter jusqu’au Mobile World Congress 2020 pour connaître les disponibilités du Xiaomi Mi 10 en France.