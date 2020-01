Les smartphones les plus attendus de 2020 : Galaxy S20, iPhone 9, OnePlus 8, Surface Duo…

Entre l'arrivée de plus en plus de smartphones à écran pliable, la 5G, et le retour de Microsoft, l'année 2020 promet beaucoup de nouveautés du côté des smartphones. Voici les appareils que nous attendons le plus !

Samsung Galaxy S20, iPhone 9 ou encore OnePlus 8, on connait déjà l’identité des prochains smartphones les plus attendus de l’année. Nous avons réuni ici une liste des appareils les plus attendus en 2020, et ce que nous savons déjà sur eux grâce aux habitudes du fabricant, aux fuites et aux rumeurs.

Les gros lancements des mois à venir

Toutes ces dates sont à prendre avec des pincettes. Comment les avons-nous déterminées ? En prenant en compte les rumeurs ainsi que les dates des sorties des précédents modèles. Il y a également des événements confirmés.

Nous n’avons pas le même degré d’information sur les différents appareils, nous n’avons donc regroupé dans ce dossier qu’une partie des smartphones attendus.

Samsung Galaxy S20

Le lancement du nouveau fleuron de Samsung est un événement chaque année. En 2020, le fabricant pourrait changer de numérotation et passer directement du Galaxy S10 (de 2019) au Galaxy S20 !

La gamme se composerait de trois modèles : le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Elle sera dévoilée le 11 février lors de la conférence Samsung Unpacked.

Grâce aux fuites et rumeurs on sait déjà beaucoup de choses sur ces smartphones, avec notamment au programme : un écran 120 Hz, un nouveau capteur à ultrason, un module photo avec vidéo 8K et capteur 108 ou 64 MP, et des batteries très volumineuses.

Samsung Galaxy Flip Z

Le 11 février 2020, Samsung devrait dévoiler un nouveau smartphone pliable en plus de son fleuron le Galaxy S20.

Il s’agirait du Samsung Galaxy Z Flip qui proposerait un écran pliable verticalement, rappelant l’époque des téléphones à clapet.

Oppo Find X2

Avec la débâcle de Huawei sur le marché occidental, Oppo a une réelle chance avec le groupe BBK Electronics de reprendre le flambeau et représenter l’excellence technologique chinois sur le haut de gamme.

La marque prépare justement le lancement du Find X2 pour le début de l’année 2020, avec une présentation probable au Mobile World Congress.

Oppo promet que son Find X2 intégrera la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, avec un écran haute fréquence (120 Hz probablement) et un capteur photo inédit de Sony.

De belles promesses qui pourraient en faire l’un des smartphones de l’année.

Huawei Mate XS

Après ses déboires en 2019, Huawei ne jette pas l’éponge et compte bien marquer l’année 2020. D’abord avec son nouveau smartphone pliable, le Huawei Mate XS qui proposera une copie revue et corrigée du Mate X.

Nous avons eu la confirmation que le smartphone serait lancé au début de l’année 2020, et probablement au Mobile World Congress en février.

Huawei P40 et P40 Pro

Bien que la marque ne puisse pas proposer le Google Play Store avec ses appareils, Huawei continue de travailler sur ses prochains fleurons. Le fabricant prépare le lancement des P40 et P40 Pro pour la fin du mois de mars, son patron Richard Yu nous l’a annoncé lors d’une entrevue.

Ce smartphone intégrerait la nouvelle puce Kirin 990 déjà aperçue dans le Mate 30 Pro, un écran borderless avec un perçage pour deux capteurs photo à l’avant, et un module photo à trois capteurs à l’arrière.

Reste à savoir comment ce smartphone sera commercialisé en France et en Europe, s’il n’a toujours pas accès aux services de Google.

Sony Xperia 5 Plus

Sony annonce habituellement ses nouveaux smartphones au Mobile World Congress de Barcelone, en février. Cette année, les fuites montrent un nouveau smartphone au design particulièrement alléchant.

Connu sous le nom Xperia 5 Plus, ce smartphone aurait le droit à un écran borderless plat et sans encoche, un châssis aux arêtes bien marquées, et un tout nouveau module photo.

Apple iPhone 9

Aussi connu sous le nom « iPhone SE 2 », l’iPhone 9 d’Apple serait un nouveau produit smartphone développé pour être bon marché.

Cet iPhone embarquerait le même design que l’iPhone 8, avec un écran aux larges bordures et l’intégration du Touch ID à l’avant. À l’intérieur on retrouverait une puce Apple A13 Bionic déjà vu dans l’iPhone 11.

Le tout serait vendu autour des 500 euros et serait dévoilé au printemps.

Google Pixel 4a

Le smartphone le plus intéressant lancé par Google en 2019 n’était pas le Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, mais bien le Pixel 3 a. Pour moins de 400 euros, ce smartphone proposait l’un des meilleurs appareils photo du marché toutes gammes confondues, de bonnes finitions et une bonne autonomie.

On attend donc avec impatience le Pixel 4a dont on connait déjà le design, et dont on imagine qu’il devrait être dévoilé en début d’année. Mauvaise nouvelle pour les fans de grands modèles, Google ferait l’impasse sur le Pixel 4 a XL cette année.

OnePlus 8 et OnePlus 8 Lite

Le lancement de chaque smartphone OnePlus est un événement. Il faut dire que la marque sait se contenter de deux lancements par an, quand ses concurrents multiplient les annonces tout au long de l’année.

Le OnePlus 8 reprendrait là où les OnePlus 7T se sont arrêtés en misant d’abord sur un écran haute fréquence de très grande qualité, et de très bonnes performances avec la puce Snapdragon 865.

Le plus intéressant pourrait toutefois être le OnePlus 8 « Lite ». D’après Onleaks, la marque préparerait en effet son retour dans le milieu de gamme avec un appareil bien plus abordable.

Motorola Razr

Le Motorola RAZR est le premier smartphone pliable de la marque. Il a été annoncé en novembre 2019, mais son lancement est prévu pour 2020.

Nous avons pu prendre en main l’appareil qui propose un design plutôt original avec sa pliure permettant de rendre le smartphone plus compact dans la poche.

Avec son seul capteur photo et son Snapdragon 710 il aura toutefois fort à faire face aux fleurons des autres marques.

Apple iPhone 12

Oubliez l’iPhone « 11S », Apple passerait directement de l’iPhone 11 à l’iPhone 12 en 2020. Comme d’habitude, ce nouveau smartphone serait dévoilé en septembre 2020.

L’iPhone nouveau intégrerait un écran à 120 Hz, et pourrait être décliné en trois modèles.

Microsoft Surface Duo

L’annonce du Microsoft Surface Duo était l’une des grandes surprises de 2019. Avec ce produit, la marque part à contre-courant en annonçant un produit pliable à deux écrans, plutôt qu’un smartphone à écran pliable.

Surtout, le Surface Duo tourne sous Android avec le Google Play Store et a tout d’un smartphone. Cela marque donc le retour de Microsoft sur ce marché après l’échec de Windows Mobile.

Microsoft pourra-t-elle proposer un appareil à la hauteur des champions du secteur ? Il faudra attendre la sortie de l’appareil prévu à la fin de l’année 2020 pour le découvrir.