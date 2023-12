Galaxy S24, S24+, S24 Ultra : voici les prix en euros des futurs fleurons de Samsung grâce à une fuite

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung seront présentés dans les prochaines semaines. Une fuite permet de découvrir les prix qui seront pratiqués en Europe.

Décidément, Samsung n’arrive pas à échapper aux fuites autour des prochains Galaxy S24, malgré les tentatives de la marque. Les trois nouveaux fleurons sont très attendus, mais l’on sait déjà presque tout d’eux, plusieurs semaines avant leur présentation officielle.

L’un des derniers détails à découvrir sur un nouveau smartphone est toujours son prix, en particulier en Europe. C’est le site GalaxyClub, relayé par 01Net, qui s’y colle et nous fait découvrir les prix en euros des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra.

Prix en baisse ?

Le site néerlandais fait fuiter les prix pour sa région. Il faut garder en tête que les prix en France peuvent très légèrement différer en raison des différences de taxes ou de niveau de vie.

Voici la grille de prix :

Samsung Galaxy S24 : 899 euros pour 128 Go, 959 euros pour 265 Go ;

Samsung Galaxy S24 Plus : 1149 euros pour 256 Go, 1269 euros pour 512 Go ;

Samsung Galaxy S24 Ultra : 1449 euros pour 256 Go, 1569 euros pour 512 Go, 1809 euros pour 1 To.

On peut noter que les prix semblent en légère baisse par rapport au lancement du Galaxy S23. En effet, ce dernier avait pour prix de départ 959 euros en France, soit 60 euros de plus que la version prévue ici. De même, le Galaxy S24 Plus serait commercialisé à 70 euros de moins que le S23+ à son lancement.

Peut-être que c’est là une façon pour Samsung de compenser l’absence prévue du Snapdragon 8 Gen 3 dans ces deux modèles, au profit d’une puce Exynos en Europe.

À l’inverse, le Galaxy S24 Ultra, qui devrait bien profiter de la meilleure puce de Qualcomm, serait vendu 30 euros de plus que son prédécesseur. Cela signifie aussi que Samsung serait sur le point de créer un effet de gamme plus important entre le modèle Plus et le modèle Ultra.