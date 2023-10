Galaxy S24 : Samsung dévoile sa puce Exynos 2400 qui devra rivaliser avec l’Apple A17 Pro et le Snapdragon 8 Gen 3

Samsung a dévoilé sa nouvelle puce Exynos 2400. Selon les rumeurs, c'est celle que l'on retrouvera très bientôt au cœur des Galaxy S24. Les enjeux sont donc très importants puisqu'elle va devoir concurrencer l'Apple A17 Pro et le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Après une année exceptionnelle pour le Galaxy S23 Ultra, où Samsung a misé entièrement sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour équiper son fleuron, la firme souhaite de nouveau tenter de créer ses propres puces. Voici donc l’Exynos 2400 que l’on devrait retrouver dans les Galaxy S24 dans seulement quelques mois. Objectif : rivaliser à la fois avec l’Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro, et le futur Snapdragon 8 Gen 3 que l’on retrouvera dans tous les fleurons Android.

14 fois plus d’IA

La première des nouveautés de l’Exynos 2400 c’est sa puce graphique AMD RDNA 3, la dernière architecture en date utilisée sur les Radeon RX 7000. D’après Samsung, le gain de puissance sera « significatif » et devra permettre de jouer avec des effets en ray tracing.

Samsung promet également un gain de 70% des performances CPU et un traitement des tâches liées à l’IA 14 fois plus rapide. La firme aimerait notamment proposer de l’IA générative directement sur un smartphone, sans passer par le cloud. On pourrait imaginer une application similaire à un ChatGPT qui n’aurait plus besoin d’un accès à Internet.

Connexion par satellite

Comme Apple et Qualcomm, l’Exynos 2400 va intégrer un modem capable de communiquer avec les satellites en basse orbite. Il est question de permettre des communications par texte, mais aussi par vidéo.

Samsung n’a pas encore dévoilé dans le détail les caractéristiques de chaque partie de son Exynos 2400. Un SoC en 2023 est de plus en plus complexe, et chaque partie peut permettre au smartphone d’intégrer des caractéristiques toujours plus poussées. On peut tout de même se mettre sous la dent l’intégration de Samsung Zoom Anyplace, qui devrait améliorer la gestion des capteurs photo de 200 mégapixels.

Il faudra quoi qu’il arrive attendre d’avoir un Galaxy S24 entre les mains pour se faire une réelle idée des performances de cet Exynos 2400. En 2022, l’Exynos 2200 nous avait plutôt déçus. Cependant, Qualcomm a véritablement besoin de concurrence sur son secteur. Espérons donc que ce choix stratégique de Samsung sera le bon.