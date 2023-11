Galaxy S24 : c’est confirmé, on sait désormais quand seront annoncés les smartphones de Samsung

Le site coréen The Elec a obtenu une confirmation de Samsung pour la date de lancement des Galaxy S24 en début d'année prochaine.

Comme tous les ans, Samsung devrait lancer, en début d’année prochaine, sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. En l’occurrence, ce sont trois modèles qui sont attendus pour le premier trimestre 2024 : le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Alors que certains bruits de couloir évoquaient déjà une date de présentation au milieu du mois de janvier pour ces trois nouveaux smartphones, le site coréen The Elec a révélé, ce lundi, que la date était finalement confirmée par Samsung :

D’après Samsung Electronics le 20 novembre, Samsung organisera sa conférence Galaxy Unpacked 2024 à San Jose le 17 janvier 2024.

Le site coréen cite également un porte-parole de Samsung : « Nous avons décidé d’annoncer la gamme Galaxy S24 à San Jose aux États-Unis le 17 janvier. Les ventes commenceront immédiatement ». Pour l’heure, il convient cependant de prendre quelques pincettes. Même si le site coréen The Elec est généralement bien informé sur les chaînes de production de Samsung, il s’agit pour l’instant de la seule source citant le 17 janvier comme une date confirmée par Samsung. Or, le constructeur coréen n’a pas encore communiqué sur cette date auprès du grand public en envoyant une invitation ou en la partageant sur ses réseaux sociaux.

Des précommandes ouvertes dès le lendemain de l’annonce

On pourra par ailleurs noter que la stratégie de Samsung permettrait aux smartphones d’être disponibles à la vente un peu plus tôt que les années précédentes. En 2023, par exemple, les Galaxy S23 avaient été présentés le 1er février. Pour les Galaxy S24, il faudrait compter sur des précommandes ouvertes le 18 janvier et de premières livraisons pour le 26 janvier.

Une annonce de la gamme dès le 17 janvier n’est pas réellement une surprise, puisque cette date avait déjà été évoquée à la fois par le leaker chinois Ice Universe et par le site coréen SBS Biz.